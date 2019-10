Španielske médiá v tom majú jasno: Valverdeho nahradí Gallardo!

Chabé výsledky, najhorší štart do najvyššej španielskej futbalovej súťaže od sezóny 1994/1995. Nečudo, že v španielskych médiách už hľadajú nástupcu za trénera Barcelony. Denník AS si je istý, že Ernesta Valverdeho (55) nahradí Argentínčan Marcelo Gallardo (43).

Túto zmenu už berie ako istotu, hoci sa k nej nik z kalaánskeho veľkoklubu oficiálne či neoficiálne nevyjadril. Niečo zlé tuší aj kouč Valverde. Inak by sa po senzačnej prehre 0:3 s nováčikom z Granady nevyjadril nasledovne: „Hráči sú herci, je iba na nich, aký výkon podajú, ale zodpovednosť nesiem ja.“

Podľa AS je Gallardo tým najlepším možným nástupcom. Má to však jeden háčik: Argentínčan úspešne vedie chýrny River Plate. Získal s ním národný pohár, dvakrát vyhral Copa Libertadores, dvakrát Copa Sudamericana, no titul mu chýba. A práve je zisk si dal bývalý skvelý reprezentant Argentíny a účastník dvoch MS, za svoj základný cieľ v tejto sezóne. Nič iné ako argentínsky titul ho vraj nateraz nezaujíma. Barcelona však vie byť presvedčivá, čo sa ponuky na post trénera týka! Zatiaľ platí, že vedenie klubu dalo ešte jednu šancu Valverdemu. Ak však neprídu víťazstvá...