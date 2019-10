Dostala úplne všetkých! Herečka v prezlečení oklamala kolegov aj divákov Česko Slovensko má talent

Tak toto ešte nezažili! O najväčšie prekvapenie v šou Česko Slovensko má talent sa postarala herečka a porotkyňa Diana Mórová (49).

Pred porotu predstúpila ako speváčka a tanečnica Lady Viki a za svoje hrozné vystúpenie si vyslúžila dokonca cenu Zlatý Patrovič, určenú pre najhoršie výkony v šou. Pritom do poslednej chvíle nikto netušil, kto sa za maskou Lady Viki skrýva!

Aby sa herečka a vážená členka Slovenského národného divadla mohla podujať na tento odvážny kúsok, najprv musela ospravedlniť svoju absenciu v porote, v ktorej ju zaskočila legendárna herečka Jiřina Bohdalová (88). Už v zákulisí, keď sa predstavovala, bolo jasné, že sa blíži veľká zábava. Zamaskovaná Diana Mórová sa predstavila ako nezamestnaná Viki Kotková z Košíc a na otázku, čo od šou očakáva, sebavedome s východniarskym prízvukom odpovedala: „Všetci uvidia a povedia, že som najlepšia!“ Otvoriť galériu Nevládali: Bohdalovej od smiechu vyhŕkli až slzy. Zdroj: TV JOJ

Keď vyrehotaná Lady Viki, navlečená v legínach a s ružovými okuliarmi na očiach predstúpila pred porotcov, nikto ešte nečakal, že sa práve začína zlatý klinec celej tohtoročnej šou. Len čo Bohdalová zočila speváčku z východu, zhrozená utrúsila: „To je chlap, né?“ Pridal sa aj Jaro Slávik (45): „Toto sme tu ešte nemali...“ Porotcom oznámila, že bude spievať „Spajz grlz“ a pri prvých tónoch pesničky od slávnej britskej dievčenskej kapely začala Viki „spievať“ a tancovať, pričom sa oháňala stoličkou v ruke.

Po vystúpení sa jej Jaro Slávik spýtal, či bude aj druhé číslo. A Lady Viky to zaklincovala. „Pán Slávik, ja si vás vážim, môžem v zákulisí, keď chcete druhé číslo,“ kontrovala mu s veľavravným výrazom. To už išli všetci v porote aj v hľadisku do kolien. Za svoj výkon Lady Viki dostala zlatú sošku Zlatý Patrovič, určenú pre najhoršie výkony v Talente. Ona sa však nemala k odchodu, podišla k porotcovskému stolu a keď si vybrala umelý veľký chrup a dala dole baretku, všetkým bolo jasné: „Je to Diana!“ Svoj výkon si naplno užívala aj samotná herečka. Do masky investovala tiež zo svojho šatníka. „Tie legíny sú naozaj moje,“ priznáva so smiechom. Aby ju nespoznali, tak mikrofón mala nastavený tak, aby bol jej hlas trocha zmenený.

Nemala problém udržať sa v úlohe a neprezradiť sa výbuchom smiechu? „Som predsa herečka, čiže som naučená, aby som nevybuchla od smiechu,“ vysvetľuje s tým, že dopredu nemala nič pripravené a všetky hlášky jej napadli až priamo na pľaci. „Strašne som hrdá, že som dokázala pohotovo zareagovať na Jarovu otázku, či bude aj druhé číslo,“ dodáva Mórová