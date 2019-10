Ivana Gottová aj s dcérami odišli z Bertramky: Smútok v prepychu pod dozorom ochranky

Prípravy na pohreb riadi spoza múrov luxusnej vily! Ešte pred vyhlásením, v ktorom v stredu ráno oznámili smutnú správu, Gottova žena Ivana (43) a dcérky Charlottka (13) a Nellinka (11) tajne odišli z ich rodinnej vily na Bertramke.

Ochranu našli pod krídlami Gottovho dobrého kamaráta a zámožného majiteľa kasín Leona Tsoukernika (46) na západe Čiech. Ten im smútenie uľahčuje nielen prepychom, ale aj prvotriednou starostlivosťou.

Podľa informácií českého Blesku sa Ivana Gottová aj s dcérkami uchýlila do sídla, ktoré v minulosti navštívil jeden z redaktorov novín. „Už len dostať sa do tejto pevnosti, a to aj na pozvanie, nebolo jednoduché. Okamžite po príchode na príjazdovú cestu sme boli pod dohľadom ozbrojenej ochranky,“ spomína reportér Blesku na návštevu miesta, kde milionár Leon Tsoukernik ukrýva Gottovu trúchliacu rodinu.

Rozľahlá usadlosť, ktorá je od cesty chránená vysokým valom a vysadenými stromami, obklopená plotom a strážená kamerami a najatou ochrankou, pritom poskytuje rodine maximálne pohodlie a prepych. „Obývačka mala odhadom 300 štvorcových metrov. Po ponuke kávy Leon pri volal mobilom obsluhu. K dispozícii bol tiež pripravený kuchár,“ opisuje redaktor život vo vile s tým, že bol v obklopení prepychu a luxusu. „Nemohli sme tam fotiť, ale na stenách viseli originály od Picassa, Zrzavého, Špálu a dalších,“ dodáva novinár Blesku.

I keď určite ide o najnáročnejšie obdobie v ich živote, Ivane, Charlottke aj Nellinke uľahčuje smútok neprestajná starostlivosť zo strany najatého personálu, ale aj helikoptéra. Tá je pripravená kedykoľvek vzlietnuť a nie je vylúčené, že práve ňou sa Gottova rodina dostaví na nadchádzajúci pohreb.