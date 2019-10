Praha sa chystá na Gottov sobotný pohreb († 80): S maestrom sa budú lúčiť dva dni

Horúčkovité prípravy na poslednú rozlúčku s Karlom Gottom († 80)! V piatok dá posledné zbohom speváckej legende verejnosť a v sobotu budú pohreb a zádušná omša určené iba pre jeho najbližších a pozvaných hostí.

Do stovežatej Prahy sa chystajú desaťtisíce ľudí, aby sa rozlúčili so svojím idolom, ktorý spevom rozdával radosť vyše 60 rokov. Česká metropola je v pozore a podnikatelia si už mädlia ruky.

Maestro Karel Gott nás navždy opustil v utorok v noci po štvorročnom boji s rakovinou. Po jeho smrti sa okamžite začalo špekulovať, akej rozlúčky sa dočká. Hovorilo sa dokonca o štátnom pohrebe. Nakoniec rozhodla vdova Ivana Gottová (43).

„Verejnosť si bude môcť prísť uctiť pamiatku môjho muža v piatok 11. 10. od 8. do 22. hodiny do Paláca Žofín na Slovanskom ostrove. V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom rokovaní s Arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Tá sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12. 10. od 11. hodiny v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade,“ uviedla Gottová s tým, že pohreb bude so štátnymi poctami.

Proti pôvodne plánovanému štátnemu pohrebu sa vyjadrili viacerí katolícki kňazi, medzi nimi aj známy teológ Tomáš Halík. Nápad zorganizovať štátny pohreb v Katedrále sv. Víta označil za „šialený a nevkusný“. Halíkovi prekáža fakt, že Gott spolupracoval s totalitným komunistickým režimom.

Doprava

Očakáva sa, že do Prahy v piatok prídu obrovské masy ľudí. Posilnenie spojov sa nemusí týkať len Česka, ale aj Slovenska. „Očakávame, že ľudia si budú robiť rezervácie v nasledujúcich dňoch a budeme posilňovať spoje. Sme pripravení ich doplniť, všetko závisí od záujmu, ktorý ľudia prejavia,“ potvrdil Aleš Ondrůj, hovorca spoločností RegioJet a Student Agency. Zareagovali nielen dopravcovia, ale aj poskytovatelia ubytovania. V súvislosti s očakávaným náporom ľudí, ktorí sa v piatok prídu rozlúčiť s Gottom, okamžite stúpli ceny ubytovania na daný termín o vyše 30 percent! Voľných kapacít v meste rapídne ubúda.

Čo pomenujú?

Česi tiež otvorili debatu, čo má byť na počesť x-násobného zlatého Slávika pomenované. „Zástupca starostu Prahy 1 Petr Hejma navrhol symbolické pomenovanie mosta, ktorý spája Masarykovo nábrežie so Žofínom, kde pán Gott často vystupoval,“ povedal pre iDnes.cz námestník primátora Petr Hlubuček. Aj časť Praha 5 má vytypované miesta, ktoré by mohli niesť maestrovo meno. „Zvažujeme pomenovanie novej ulice či námestia v plánovanom projekte Smíchov City,“ uviedla starostka. V pondelok dostane po Gottovi meno prvá ulica. Stane sa tak v meste Ivančice.

Nevôľu však vyvolala petícia, ktorú podpísalo vyše tisíc ľudí a tí žiadajú, aby po Gottovi bolo premenované ruzynské letisko, ktoré nesie meno exprezidenta Václava Havla. „Využitie nebohého Karla Gotta ako nástroj pomsty voči Václavovi Havlovi je mrzké. Som presvedčený, že by proti tomu sám Karel Gott protestoval,“ napísal na sociálnej sieti Karel Schwarzenberg, politik a Havlov blízky priateľ.