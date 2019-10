Ostré slová vedenia zámorskej NHL: Olympiáda nie je vhodná pre biznis

Vedenie zámorskej hokejovej NHL aj zástupcovia hráčskej asociácie NHLPA chcú, aby turnaj o Svetový pohár pokračoval.

Na tlačovej konferencii v Prahe o tom informoval Bill Daly, zástupca komisára súťaže Garyho Bettmana. "Niet pochýb o tom, že chceme budovať dôležitosť takého podujatia a upevňovať jeho hodnotu. Otázkou zostáva len to, aký formát bude mať a kedy sa bude konať," povedal Daly. Prezradil tiež, že v ostatných týždňoch sa so zástupcami hráčov bavil na mnoho rôznych tém a medzi nimi figuroval aj medzinárodný kalendár. Zatiaľ naposledy sa SP konal v roku 2016.

Bill Daly načrtol aj ďalšiu spoluprácu zámorskej NHL s Európou. V tejto sezóny dva kluby kanadsko-americkej profiligy zamierili na "starý kontinent", aby v úvode sezóny odohrali ligový súboj v Prahe. Ďalšie dva kluby to čaká neskôr vo švédskom Štokholme. Zatiaľ nie je známe, kde a kedy a či vôbec sa podobné súboje v Európe uskutočnia. Daly priznal, že pre NHL je Rusko zaujímavým trhom. "Tam je však potrebná dohoda s Ruskou hokejovou federáciou a Kontinentálnou hokejovou ligou," povedal.

"Hovorili sme aj o slovenskej Bratislave ako o jednej z možných destinácií, v hre je aj Švajčiarsko či Rakúsko. Všetky alternatívy detailne preskúmame," pokračoval Daly a doplnil, že zatiaľ nemá nové informácie o možnom štarte hráčov z NHL na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.

"Z pohľadu majiteľov klubu NHL nie je olympiáda niečo vhodné pre ich biznis. Hrubo to narúša sezónu, hráči idú do veľké rizika zranenia, pričom kluby z toho nemajú žiadny profit. Na druhej strane majitelia chápu, že pre mnoho hráčov je olympiáda dôležitá a radi by sa na nej predstavili. Nevylučujem to, ale musí prebehnúť diskusia či už s hráčskou asociáciou tak aj s Medzinárodným olympijským výberom," dodal Daly.