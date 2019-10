Blake Coleman zaznamenal v dueli New Jersey Devils proti Winnipegu Jets (4:5 pp) nádherný gól jednou rukou.

Coleman skóroval do siete Winnipegu Jets dvakrát, oba presné zásahy strelil počas 2. tretiny. Americký hokejista najprv zaznamenal druhý gól svojho tímu v zápase o pár minút neskôr zvýšil vedenie New Jersey Devils už na 4:0. Práve posledný gól domácich stál za to. Americký útočník prekonal brankára Brossoita jednou rukou.