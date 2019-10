Prezidentská kampaň v USA je ohrozená: Stala sa terčom útoku iránskych hackerov

Prezidentská kampaň v USA, ako aj vládni predstavitelia, mediálne ciele a významní iránskych krajania v zahraničí sa stali terčom útoku hackerov napojených na iránsku vládu, oznámila v piatok spoločnosť Microsoft. Informáciu o tom priniesla agentúra AP.

Hackeri sa pokúsili preniknúť celkovo do 241 účtov, do štyroch úspešne, no žiadny z nich nebol spojený s prezidentskou kampaňou, súčasnými alebo bývalými predstaviteľmi vlády USA. Hovorkyňa spoločnosti Microsoft odmietla identifikovať tých, na ktorých bol hackerský útok zacielený, odvolávajúc sa na súkromie zákazníkov.

Toto oznámenie je najnovším dôkazom toho, že zahraničné vlády hľadajú spôsoby, ako potenciálne narušiť budúcoročné prezidentské voľby v USA. Predstavitelia amerických tajných služieb varovali pred týmto rizikom už niekoľko mesiacov.

Tom Burt, viceprezident spoločnosti Microsoft pre bezpečnosť a dôveru zákazníkov v piatok zverejnenom blogovom stanovisku uviedol, že majitelia štyroch účtov, ktoré hackeri napadli, boli upovedomení. K útokom skupiny, ktorú Microsoft nazýva 'Phosphorous' (Fosforový), došlo v období 30 dní medzi augustom a septembrom.

Burt uviedol, že iránski hackeri použili funkcie na obnovenie hesla a obnovenie účtu, aby sa pokúsili o ich prevzatie. Zhromaždili napríklad telefónne čísla patriace k cieľom, aby tak ľahšie obnovili heslo.