Pri obrade princeznej Beatrice sa budú prepisovať dejiny: Toto sa na kráľovskej svadbe nestalo už celé stáročia

Takáto svadba tu ešte nebola. Po zmene zákona, ktorý bol platný stáročia, sa teraz chystá v kráľovskej rodine prelomový obrad.

Vojvodkyňa z Yorku Sarah Ferguson (59), ktorá sa práve chystá vydávať svoju najstaršiu dcéru Beatrice (31), sa ako prvá žena v novodobých dejinách kráľovskej rodiny bude môcť podpísať do oficiálneho záznamu o svadbe. Podľa webu Daily Mail jej to umožňuje fakt, že do platnosti vstúpil zákon, ktorý dovoluje podpis do oficiálneho záznamu o svadbe aj matkám ženícha a nevesty. Od prijatia predošlého nariadenia v roku 1837 mali túto výsadu zásadne len otcovia mladomanželov.

Beatrice svoje zásnuby oznámila minulý štvrtok. Jej vyvoleným sa stal realitný magnát Edoardo Mozzi (36), ktorý je synom svetoznámeho olympijského lyžiara Alessandra Mapelli Mozziho. Samotná vojvodkyňa svoje nadšenie z tejto správy vykričala do celého sveta. „Cítim to čo všetky matky, plačem od šťastia. Som tak šťastná a hrdá. Andrew (manžel a vojvoda z Yorku pozn. red.) a ja sme veľmi šťastní, že máme tak skvelých zaťov," uviedla Sarah.

Aristokratke zjavne nevadí ani fakt, že jej dcéra sa stane aj nevlastnou matkou Edoardovej tri a pol ročnej dcérky, ktorú má s predošlou snúbenicou. Dátum kráľovskej svadby zatiaľ známy nie je, no v okolí páru sa hovorí o snahe skombinovať staromódne prvky s novými trendami.