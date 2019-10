Mladá žena vyhodila tisíce na plastiky: Kvôli šikane sa nechala celá zmeniť

Šikana a pocit menejcennosti ju priviedli až k anorexii a psychickým problémom. Jediným východiskom, ktoré jej pomohlo naučiť sa žiť samej so sebou, boli plastiky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Reč je o mladučkej Nórke Adelin Moeel (22), ktorá podľa vlastných slov „vždy vyčnievala medzi spolužiakmi“. Bola totiž vyššia a trpela nadváhou. Ako to často býva u ľudí, ktorí čo len trochu nezapadajú do ideálu krásy, stala sa aj dospievajúca dievčina terčom posmechu a nakoniec sa úplne prestala stretávať s rovesníkmi, pokiaľ to nebolo nevyhnutné. Pre portál The Sun uviedla, že stala sa outsiderkou.

„Rozhodla som sa zmeniť,“ povedala o začiatku svojej cesty k šťastiu. Prišla radikálna diéta, ktorá jej povoľovala prijať len 800 kalórií denne. Keď sa jej podarilo schudnúť, rozhodla sa vylepšiť svoje telo aj operáciou. Najprv si dala zväčšiť prsia zdvihnúť zadok a zväčšiť pery. V krátkom slede sa však operáciám podrobila znova. „Ľahko sa na tom stanete závislý. Vždy sa snažíte vyzerať lepšie ako predtým.“ Na tento svoj koníček minula už v prepočte 11 000 libier (12 900€)!

Ďalšou vášňou, ktorá sa objavila v jej živote, je Instagram. Na ňom rada púta pozornosť pánov, a ich návrhy si vyslovene užíva.“ Vždy ma to poteší, no nezaujíma ma to. Mám cieľ, chcem byť číslo 1 na Instagrame. Preto nechcem vzťah,“ povedala. Mohlo by sa zdať, že sa z utláčaného škaredého káčatka stala povrchná labuť, ktorá nerieši obsah, ale skôr formu. Tu je však opak pravdou. „Plastiky nič nezmenia. Je to len o tom, čo máte vo svojom vnútri. Ak si budete myslieť, že ste krásna, bude vás tak vnímať aj okolie. Pravá hodnota človeka, je v jeho vnútri,“ odkázala svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Dodala však, že hneď ako našetrí peniaze, pôjde na ďalšiu plastiku svojho zadku.