To je zázrak! Futbalista, ktorý prežil leteckú tragédiu, dal gól!

Zázrakom bolo, že prežil. O ďalší zázrak sa však najviac pričinil on sám.

Trpel v nemocnici, drel, aby si ešte raz v živote mohol zahrať „veľký“ futbal, no predovšetkým preto, aby dal ešte aspoň jeden gól v živote.Všetky tieto želania sa pomaly, ale iste naplnili.

Alan Ruschel (30) jeden z troch ľudí, ktorí prežili kolumbijskú leteckú tragédiu mužstva Chapecoense v novembri 2016, cestou na finále Copa Sudamericana proti kolumbijskému Atleticu Nacional. Nešťastie lietadla, ktoré sa zrútilo Lietadlo sa zrútilo neďaleko Medellinu na vrchu, ktorý už premenovali na Cerro Chapecoense, si vyžiadalo 71 obetí. Z tria, ktoré prežilo to najďalej dotiahol práve Ruschel.

Dalo by sa povedať, že sa vrátil k tomu, čo robil pred katastrofou. Hráva futbal na profesionálnej úrovni. Zápasov už po zotavení sa odohral niekoľko, ale gólu sa dočkal len pred pár dňami. „Každý deň som makal pre tento okamih. Nik si nedokáže predstaviť, čo to pe mňa znamená,“ prezradil nadšený – viď viedo - Alan vzdávajúc pritom vďaku Bohu, ktorý mu dodával silu. Ruschel ho dal v drese mužstva Goias v súboji s Cruzeiro a bol to gól víťazný. Jeho tím vyhral 1:0!