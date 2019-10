Miliónový advokát Bžán prehovoril o návšteve extajomníčky: Čo robila Jankovská v mojej vile

Miliónový advokát, ktorý šokoval Slovensko odmenou 17 miliónov eur zo štátneho, je opäť na scéne.

Spomína sa totiž v komunikácii Mariána Kočnera (56) a bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (48). Tá strávila spolu s manželom nejaký čas u Bžána v jeho dome v Chorvátsku a bála sa, že ju odhalia novinári. V rozhovore tak klamala, no v správach Kočnerovi o utajenej návšteve veselo štebotala. Nový Čas sa spojil s advokátom Bžánom. Čo si myslí o jej zapieraní?

Bžán mal za vyhratý spor s Enelom pôvodne od Slovenska zinkasovať 69 miliónov eur, po viacerých sporoch sa odmena znížila na 17 miliónov eur. Teraz je však na pretrase z iných dôvodov.Ona sama sa to pred novinármi snažila zatajiť.

„No, tak to určite nie. Môžete mi tú fotografiu ukázať? V Lukove sme boli, ale iba po ceste niekam, myslím, že do Dubrovníka. Určite to nie je vo vile pána Bžána. Absolútne to popieram,“ povedala v rozhovore pre SME Jankovská. Správy, ktoré si vymieňala cez Threemu s Kočnerom, ukázali realitu. „Ak dokážu (a budú sa o to silno snažiť), že Tibor leží v Bžánovej záhrade, tak Ťa odj...ú,“ napísal jej Kočner v správach, ktoré zverejnil Denník N.

„Čo pôjdu fotiť to isté?“ pýtala sa ho Jankovská. „Dajú si tú robotu, pôjdu tam a nafotia to z dronu. Len ti nesmú dokázať klamstvo,“ odpísal Kočner. „Hm, tak som v pi…“ reagovala Jankovská. Nový Čas sa spojil s advokátom Bžánom, ktorý nemal problém potvrdiť, že u neho na záhrade bývalí manželia Jankovskí sedeli.

Skončí ako sudkyňa?

Jankovská v súčasnosti prešla na súd do Bratislavy. Kompetentní riešia, či v tejto kariére môže pokračovať aj pri takýchto podozreniach. Jasný odkaz má pre ňu šéfka Súdnej rady Lenka Praženková. „Monika Jankovská by mala zvážiť podanie návrhu ministrovi spravodlivosti na prerušenie funkcie sudcu,“ povedala. Ombudsmanka Mária Patakyová dodáva, že z komunikácie Threema vyplýva možné korupčné ovplyvňovanie a manipulovanie sudcov. Sama je pripravená podať návrh na disciplinárne konanie voči Jankovskej aj ostatným sudcom.

Nemám dôvod sa s ňou rozprávať

V akom vzťahu ste v súčasnosti s pani Monikou Jankovskou?

Bžán: - Formálne sa poznáme ako s mnohými ľuďmi s mojej profesie.

Kedy ste sa s ňou naposledy videli?

- Pred niekoľkými rokmi.

Prečo podľa vás zapierala, že s manželom Tiborom boli u vás v letovisku Lukovo v Chorvátsku?

- Netuším, ale netrávila u nás dovolenku, ani u nás neprespali, stretli sme sa náhodou na pár minút. Lukovo má iba zopár domov a v zime tam žije iba 8 miestnych ľudí. V lete je plné turistov, okolo 200 - 300. Ak vyjdete z domu, nemôžete nestretnúť Slovákov, ak tam sú, lebo je tam iba jediná malá pláž, ktorá má cca 200 m po dĺžke.

Plánujete sa s ňou spojiť v blízkej dobe a hovoriť o tom?

- Nie, nemám na to dôvod a ani ona nemá na to dôvod.

Čo si myslíte o Kočnerových vyjadreniach, ktoré písal Jankovskej v súvislosti s vami: „Treba mu tam do záhrady hodiť granát.“ a zároveň odpoveď Jankovskej: „On je ch...j, ale určite nepovie o svojich návštevách. V tomto má mafi ánsku česť.“? Čakali by ste podobné vyjadrenia z jej alebo jeho strany?

- Nič som nečakal. A vy by ste čakali?