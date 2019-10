Z kultúrnej pamiatky v Ožďanoch zostali len múry: Nešťastná náhoda či vandalizmus? Starosta v tom má jasno!

Nešťastie či vandalizmus? Na niekdajšej pýche Gemera úplne zhorela šindľová strecha.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Renesančný kaštieľ zo 17. storočia, ktorý sa spája aj s Julianou Korponaiovou, známou ako Levočská biela pani, v Ožďanoch (okr. Rimavská Sobota) zachvátil vo štvrtok podvečer požiar. Stačila pol hodina a z chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky ostali len múry.

Pri požiari zasahovalo 30 hasičov. „Požiar sa im podarilo lokalizovať krátko po 20 hodine,“ uviedla Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Podľa starostu Jána Mateja kaštieľ bol často útočiskom vandalov a asociálov. „Nevieme, či to niekto úmyselne podpálil, alebo nie, ale určite to bolo cudzím zavinením. Veď večer predtým pršalo, všade bolo mokro,“ objasnil starosta.

Posledný pamätník Teodor Berecz (89) si nemyslí, že sa dožije obnovy pamiatky. Jeho otec Tivadar v nej bol na začiatku 20. storočia posledným správcom a slúžil u rodiny baróna Lussenského. „Ja som tam po vojne chodil do škôlky a meštianskej školy. Obývali ho aj mníšky. Tento požiar mu veľmi uškodil, strácam slová pri pohľade na tie ruiny bez strechy,“ hovorí.

Majiteľom nehnuteľnosti je Bystrická dopravná spoločnosť, ktorá sa ju roky snažila predať, no neúspešne. Do dvoch týždňov mali mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. „Plánovali sme odstrániť havarijný stav na pamiatke a obnoviť krov na streche. Momentálne sa však situácia radikálne zmenila. Indície sú také, že to vyzerá na vandalizmus, no len teraz sa to rieši. Kaštieľ sme nemali poistený,“ prezradil Tomáš Privitzer, zástupca majiteľa.

Podľa hovorkyne polície Petry Kováčikovej sú škody spôsobené požiarom predbežne odhadované na nie menej ako 300-tisíc €. Polícia začala trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci a pracuje s viacerými príčinami vzniku požiaru. Jednou z nich je aj to, že požiar niekto založil úmyselne.

Je tu pochovaná levočská Biela pani? Otvoriť galériu Levočská Biela pani. Zdroj: den

Pôvodne renesančný kaštieľ postavili po vypálení hradu cisárskym vojskom roku 1604. S kaštieľom sa spája aj postava Juliany Korponaiovej, známej ako Levočská biela pani. Narodila sa v Ožďanoch okolo roku 1680. Jej otcom bol zeman, statkár a majiteľ kaštieľa Žigmund Géczi. Jedna z legiend hovorí, že Biela pani je pochovaná v parku pri kaštieli.