Najlepším pedagógom Slovenska je Peter z Trstenej: Pre toto pána učiteľa zbožňujeme

Naučí, zabaví a vždy ich podporí! Peter Pallo (39) z Trstenej sa netají tým, že práca pedagóga je pre neho šitá na mieru.

Školákom sa snaží spríjemniť čas strávený v laviciach kreativitou pri výučbe, ale aj kombináciou moderných technológií s klasickými vyučovacími metódami, vďaka čomu naňho nedajú dopustiť. Vo štvrtok večer si tak zaslúžene prevzal ocenenie Učiteľ Slovenska. Čo prinieslo rodákovi z Oravy úspech?

Práca je pre neho skutočnou záľubou. Pedagóg Peter Pallo (39) školou doslova žije a vyučovanie sa neustále snaží oživiť rôznymi zaujímavými prvkami. Práve priateľský prístup a pracovitosť mu priniesli ovocie v podobe titulu Učiteľ Slovenska, ktorý získal na základe celoslovenskej ankety.

Sympatický učiteľ z cirkevnej Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej neskrýval dojatie a radosť bezprostredne po vyhlásení výsledkov. „Som milo prekvapený a veľmi si túto cenu vážim. Všetci, čo sme tu boli, presne vieme, čo to obnáša, dostať sa až do finále,“ priznal Pallo, ktorého prišla podporiť i manželka.

Vymýšľal už v detstve

Napriek tomu, že je pedagóg z Trstenej otcom a živiteľom rodiny, vo svojej práci sa skutočne našiel a o inej ani nesníval. Už ako štrnásťročný spoluorganizoval rôzne animátorské aktivity a kultúrne podujatia, kde mu detský svet doslova učaroval. Žiakom chce čas v školskej lavici spríjemniť čo najviac a práve oni boli najväčšou motiváciou, aby zabojoval o titul Učiteľ Slovenska.

„Prišli za mnou moji bývalí žiaci, či chcem ísť do toho, že ma podporia a ochotne pošlú aj nejaké videá,“ priznal s úsmevom Peter, ktorý sa môže pochváliť aj spoluprácou so svetovo uznávanou spoločnosťou Microsoft. V rámci nej je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu spoločnosti.

Keď sa deti na škole dozvedeli, že ich milovaný učiteľ je najlepší na Slovensku, ozval sa nadšený jasot. Osobne to do 6.A , kde bol Peter Pallo triedny učiteľ štyri roky, prišla deťom oznámiť riaditeľka školy Eva Ragalová, ktorá vyzdvihuje jeho obetavosť pre žiakov. „On si sám napíše projekt, sám zoženie sponzorov. Keď je dieťa choré, učí sa s ním cez online, naživo v streame s ním preberá učivo, dieťa má možnosť zapojiť sa do vyučovania aj z domu,“ vysvetlila.

Školáci: Čo na ňom máme najradšej

Nekričí na nás

Simonka Zmarzláková (8), 2.A Otvoriť galériu Simonka Zmarzláková Zdroj: han

- Veľmi rada robím na tejto tabuli a na pánovi učiteľovi mám najradšej, keď nekričí.

Je veľmi zábavný

Filip Kuník (8), 2.A Otvoriť galériu Filip Kuník Zdroj: han

- Na pánovi učiteľovi mám najradšej, že je zábavný. On je skvelý, lebo sa s ním hráme a pomáha nám s učením. Je zábavný a veľmi veľa dobrých vecí sme sa s ním naučili.

Je super tanečník

Timea Letašiová (11), 6.A Otvoriť galériu Timea Letašiová Zdroj: han

- Pán učiteľ je veľmi dobrý tanečník. Keď nevieme dačo zatancovať, alebo dakto ostane, že nemá partnera, tak si ho zoberie k sebe a tancuje s ním. Väčšinou sa s ním na tanečnej smejeme, teraz sa napríklad učíme hip hop a je to zábavné.