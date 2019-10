Vdova po Gottovi († 80) sa ukryla u miliardára: Tajná dohoda kráľa kasín so zosnulým spevákom?

Chcel ich ochrániť aj po smrti?! Odchod legendárneho speváka Karla Gotta († 80) na večnosť otriasol všetkými. Najväčší smútok však prežívajú jeho najbližší.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ešte donedávna sa hovorilo o tom, že jeho manželka Ivana (43) odišla aj s dcérkami Charlottkou (13) a Nellinkou (11) na Floridu. Podľa najnovších informácií ale mohli zostať doma v Česku, kde im pomocnú ruku podal dlhoročný priateľ Gottových, miliardár a kráľ kasín Leon Tsoukernik (46). Kam ich skryl zámožný podnikateľ?

Celé Česko a Slovensko od stredajšieho rána smúti za historicky najúspešnejšou speváckou hviezdou Karlom Gottom. Po šokujúcej správe zaliali ulicu pred vilou na Bertramke, kde božský Kája žil s rodinou davy ľudí, ktorí prinášali kytice, plyšáky, balóny, odkazy či sviečky, aby vzdali hold svojmu idolu. V dome, ktorý nie tak dávno prešiel kompletnou rekonštrukciou a kde spevák strávil najkrajšie chvíle svojho života, sa však jeho manželka Ivana ani dve dcéry nenachádzajú.

Ešte vo štvrtok sa totiž objavili informácie, že odleteli súkromným lietadlom miliardára Leona Tsoukernika do Ameriky, na slnečnú Floridu. Ako sa však ukázalo, Gottove ženy hranice Česka možno neprekročili. Strata milovaného manžela a láskyplného otca je pre nich obrovskou ranou, ktorú sa rozhodli aspoň trochu utíšiť útekom pred davmi pred ich domom a bleskami fotoaparátov. Mesto opustili ešte pred stredajším ránom, kým do sveta vypustili zdrvujúcu oficiálnu správu o úmrtí legendy.

Podľa informácií denníka Blesk majú byť Gottove dievčatá pod ochrannými krídlami kráľa kasín, boháča Tsoukernika. Pre Karla a jeho rodinu je práve on veľmi blízkou osobou, pretože boli dlhoroční priatelia. Vyzerá to teda tak, že pred Gottovým skonom bolo všetko naplánované do posledného detailu, ešte za účasti samotného Karla. Ten mal totiž v boháčovi svoju dôveru a veril, že sa o jeho dievčatá dokáže postarať. Ivana tak odišla z Prahy a pokoj mala nájsť v jednej z Leonových luxusných nehnuteľností v západnom Česku. Odtiaľ potom mohla nerušene zariaďovať poslednú rozlúčku a pohreb svojej životnej lásky.

Mlčí

Samotný Tsoukernik však o tom príliš hovoriť nechce. „Nebudem čokoľvek ohľadne môjho kontaktu s rodinou Gottových verejne komentovať,“ napísal Blesku s ospravedlnením miliardár. Ten začínal v Česku so starožitnosťami a umením, no v posledných rokoch sa stal kráľom kasín a pokrovej scény. Ivana aj s dcérami by mali byť práve v niektorom z jeho domov. „Tam chce zostať čo najdlhšie, najlepšie až dovtedy, kým bude musieť vyraziť naspäť do Prahy na prípravu poslednej rozlúčky s manželom,“ prezradil zdroj.

Leto s rodinou

Gott strávil svoju poslednú dovolenku pri mori na konci júna na krásnom ostrove Sardínia. Práve tam vlastní rodinný priateľ Leon dom. Gott tam odletel spoločne s rodinou naberať silu. Bolo to hneď po oslave osemdesiatky. V tom období už maestrovo telo zvádzalo skutočne náročný boj s chorobou. Už vtedy mal totiž spevák vedieť, že sa jeho choroba rozvinula do akútnej leukémie.

Aj napriek náročnej liečbe legenda pracovala na Sardínii na svojej knihe. „Pozdravujem vás zo Sardínie, kam som odletel rozjímať a spomínať na najžiarivejšie momenty môjho života, aby som vás mohol potešiť svojou autobiografickou knihou,“ ozval sa svojim fanúšikom z dovolenky. Vtedy ale aj on, ako aj jeho milovaná manželka a dcéry verili, že sa do krásnej vily ešte vráti. Podľa slov lekárov však ďalšie cestovanie už nebolo možné. Akútna leukémia nakoniec nad božským Kájom v utorok pred polnocou bohužiaľ zvíťazila. Maestro poslednýkrát vydýchol vo svojej vile na Bertramke obklopený rodinou...