Blíži sa Maratón mieru: Elitní vytrvalci chcú v Košiciach zaútočiť na traťové rekordy

Na víkendovom 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach chcú elitní zahraniční vytrvalci zaútočiť na rekordné traťové časy (muži 2:07:01 h, resp. ženy 2:27:16).

Jedným z hlavných favoritov je Samuel Kiplimo Kosgei, ktorý má z Afričanov najlepší osobný rekord a pred štyrmi rokmi si vo východoslovenskej metropole vybojoval prvenstvo v čase 2:07:07. "Trúfam si zopakovať víťazstvo a zabehnúť ešte lepšie," s úsmevom odvetil Kosgei na piatkovej tlačovej konferencii.medzi

V kategórii žien sú hlavnými favoritkami Keňanky Chemtai Rionotukeiová (osobný rekord 2:26:30 h) a Kumeshi Sichala Deressová (2:28:42) a víťazka tohtoročného maratónu v Castellóne Lelelem Berha Yachemová z Etiópie (2:28:52). "V predchádzajúcich dvoch ročníkoch ženy zlepšili traťový rekord v Košiciach. Lelelem i Kumeshi už tento rok podali dobré výkony, ale taktika v ženských pretekoch je v maratóne ťažko predvídateľná. Chceme, aby sa to v oboch kategóriách rozbehlo na úrovni traťových rekordov, čo je u mužov polmaratón za 1:03:30 a u žien 1:13 - 1:13:30 h," poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Najlepší slovenský vytrvalec súčasnosti Tibor Sahajda dal pred majstrovstvami sveta v katarskej Dauhe prednosť štartu na MMM 2019, kde sa bude zároveň bojovať aj v rámci M-SR. "Chcem podať stopercentný výkon, vydať na trati maximum a predovšetkým dobehnúť zdravý. Keď bude všetko v poriadku, tak si trúfam zlepšiť aj môj vlaňajší čas z Košíc. Pre mňa je výkon podstatnejší ako titul z M-SR. Len s tým, že budem národným šampiónom, vo svete nepochodím," skonštatoval pre agentúru SITA Sahajda (BMSC Bratislava), ktorého osobný rekord z lanského MMM je 2:15:59 h.

V kategórii žien je adeptkou na slovenský titul Lucia Vlčáková. "Určite si chcem zlepšiť osobák, ale ako to dopadne, uvidíme v cieli. Verím, že z toho bude čas pod 2:50 h. Vyhovuje mi chladnejšie počasie, keby bolo tých 10 stupňov, bolo by to ideálne. Spolieham sa na to, že nebude fúkať silný vietor. Spolufavoritkou v rámci národného šampionátu je Silvia Schwaiger, ale ani ostatné Slovenky nechcem podceňovať. V Košiciach ma čaká absolútna premiéra, v rámci MMM som tu ešte nebežala," povedala Vlčáková, ktorá má za sebou zatiaľ jediný maratónsky štart. V Seville 2019 zabehla 2:51:54 h. "V minulosti som behala vzdialenosti 800 - 1500 m, ale maratón mi sedí viac a vidím v ňom väčšiu šancu do budúcnosti," uviedla na otázku agentúry SITA 25-ročná členka Dukly Banská Bystrica.

Čestným hosťom MMM je Nórka Ingrid Kristiansenová. Jednej z najlepších bežkýň svetovej histórie je tento rok venovaný projekt Po stopách maratónskych legiend. "Je pre mňa veľkou cťou byť súčasťou najstaršieho maratónu v Európe. Pred 30 rokmi som vyhrala Newyorský maratón, mojimi výsledkami z tých čias by som dokázala konkurovať aj súčasným špičkovým bežkyniam," povedala Kristiansenová, ktorá sa v Košiciach predstaví v rámci minimaratónu a ako posledná členka juniorskej štafety.

"Moju maratónsku kariéru som ukončila pred dvadsiatimi rokmi. Keby som behala maratóny aj teraz, tak by som ho chcela zabehnúť do troch hodín, mojím snom by bol čas 2:58 h," prezradila 63-ročná Nórka, ktorá ako prvá atlétka v histórii dokázala získať titul majsterky sveta na všetkých povrchoch, teda na dráhe, ceste i v krose. Zároveň bola prvou ženou, ktorá zabehla 5000 metrov v čase pod 15 minút a jej čas 2:21:06 z Londýna 1985 bol neprekonaný dlhých 13 rokov. Práve v Londýne sa stala takmer nesmrteľnou, keď maratón nad Temžou dobyla celkom štyrikrát (1984, 1985,1986, 1988) a triumfovať dokázala i v Bostone (1985, 1988), Chicagu (1986) a New Yorku (1989). Za najväčší úspech jej dráhovej kariéry môžeme považovať zlatú medailu a titul majsterky sveta v behu na 10 000 metrov z Ríma v roku 1987.

Jej cesta a príchod do Košíc súvisí aj s ďalším významným faktom. Práve v nedeľu 6. októbra vzíde jubilejná 40. ženská víťazka MMM, ktorá bude poctená gratuláciou z rúk legendy svetového maratónu.

Riaditeľ MMM Branislav Koniar oslávil vo štvrtok životné jubileum. "Želám si, aby pretekári odchádzali s dobrým pocitom a spomienkami na prívetivosť Košičanov, aby cítili ich vášeň pre maratón. Ak sa to podarí, bude mi to ako darček stačiť," podotkol čerstvý šesťdesiatnik B. Koniar.

Štart 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru je v nedeľu 6. októbra o 9.00 h.