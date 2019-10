Šporar je najproduktívnejší hráč celej Európskej ligy: Na penaltu treba mať gule

Jeho hodnota stúpa! Andraž Šporar (25) je po dvoch kolách s tromi gólmi a jednou asistenciou najproduktívnejším hráčom celej Európskej ligy.

Najviac cenený a najlepšie platený hráč Slovana Bratislava skóroval dvakrát proti Besiktasu Istanbul a nezasekol sa ani v portugalskej Brage. Hoci pokutový kop nepremenil, z dorážky predsa len dostal loptu do siete Sportingu.

V bývalom kameňolome slovenský majster nakoniec vydoloval cenný bod a so štyrmi vedie K-skupinu. Slovinský klenot klubu z Tehelného poľa penaltu vyrobil. Ako faulovaný hráč sa postavil k bielemu bodu.Človek musí mať na to gule. Jasné, mal som aj trochu šťastia. Brankár loptu vyrazil, ale, našťastie, priamo ku mne,“ popisoval Šporar dôležitý moment zápasu.

Tréner Ján Kozák vyzdvihol po zápase jeho neoceniteľné služby v prospech tímu. Kľúčová postava kabíny ťahá historicky najúspešnejší slovenský futbalový klub. „Slovan ma priviedol, aby som dával góly. Odovzdávam klubu všetko. Bol to práve Slovan, kto ma vrátil do európskeho futbalu. Chcem pomôcť mužstvu. Mojou úlohou je strieľať góly, vytvárať šance, vyhrávať súboje, vybojovať štandardné situácie či penalty. Skrátka, robiť maximum, čo pomôže tímu.“

V úlohe kapitána priviedol Slovan k zisku bodu, za čo pritečie do klubovej pokladnice 190 000 eur. „2:2 znamená výborný výsledok. Uchmatnúť Brage bod je skvelé. S vyhláseniami o postupových ambíciách by som bol zatiaľ opatrný. Chceme vyhrávať a získať čo najviac bodov. Až po nasledujúcom súboji proti anglickému Wolverhamptonu môžeme hovoriť o šanciach ísť ďalej zo skupiny. Do konca bojov je ešte ďaleko,“ zdôraznil rodák z Ľubľany.