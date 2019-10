Budúci otec Stanislav Lobotka: Tehotnú Twiinsku zobral na Slovan

Prišli obaja. Stanislav Lobotka (24) si od futbalu neoddýchne ani vo chvíľach voľna. Vo štvrtok večer ich strávil tiež na štadióne. Spolu s partnerkou Danielou Nízlovou (33) sadol v španielskom Vigu do auta, aby hodinu nato v neďalekej portugalskej Brage zhliadol pohárový zápas Slovana v Európskej lige.

Slovenský reprezentant pred mesiacom Novému Času potvrdil, že v januári sa stane otcom - s Twiinskou čakajú dievčatko. Na speváčke nie je veľmi vidieť pokročilé štádium tehotenstva. Budúci týždeň sa zaľúbený párik presunie na Slovensko, keďže Stana čaká v Trnave kvalifikačný zápas ME 2020 proti Walesu a prípravný súboj s Paraguajom na bratislavskom Tehelnom poli.

Lobotka na štadióne Bragy už s Celtou Vigo hral priateľský duel, no teraz tu bol prvý raz v úlohe diváka. „Aj preto som trochu blúdil,“ priznal s úsmevom. Prišiel tesne pred výkopom a hneď po zápase sa ponáhľal do Španielska, kde ho už ráno čakal tréning.

Hoci nie je slovanista, bod Belasých z ihriska súpera privítal. „Na rovinu – remíza má pre Slovan cenu víťazstva. Braga ho možno trochu podcenila. Za stavu 2:1 si jej hráči asi mysleli, že určite vyhrajú. Pôsobili dosť ležérne. Slovan však išiel za dobrým výsledkom. Stále bojoval a drel. Bod si preto zaslúži.“

Pre krátkosť času nemal možnosť stretnúť sa s hráčmi Belasých. Ale víťaznú esemesku minimálne pre reprezentačného spoluhráča Dominika Greifa sa chystal poslať. Ako vidí šance Slovana? „Po dvoch zápasoch má štyri body. Rysuje sa možnosť na postup zo skupiny, ktorá je naďalej veľmi vyrovnaná a situácia v nej otvorená. Slovan hrá v Európskej lige dobre a má aj šťastie. Ak poberie súperom body doma a niečo privezie i zvonku, potom by mohol ísť ďalej. Pre slovenský futbal by to bol len bonus,“ dodal Lobotka.