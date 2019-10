Hviezdny obranca sa pochválil prírastkom do rodiny: Nádherný odkaz Karlssona manželke

Hviezdny obranca San Jose Sharks Eric Karlsson (29) sa teší z prírastku do rodiny. Má dcérku!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Švédsky bek sa na Instagrame pochválil nádhernou fotkou s partnerkou Melindou Currey. Dvojnásobný držiteľ Norissovej trofeje pre najlepšieho zadáka NHL k fotografii pridal aj výstižný a láskyplný popis.

"Ďakujem, mojej nádhernej žene, za to, že priniesla na svet naše malé dievčatku. Nikdy som nestretol takú silnú osobu ako si ty. Nebolo to jednoduché, no nakoniec sa tešíme z nášho malého pokladu. Milujem ťa viac, ako si vieš predstaviť," napísal Karlsson na sociálnej sieti.