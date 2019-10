Vdova po Gottovom najväčšom rivalovi prehovorila: Gesto, ktoré spevákovi nezabudne

Správa o smrti Karla Gotta († 80) vrátila Olge Matuškovej, vdove pre Waldemarovi Matuškovi († 76), mnohé spomienky.

,,Pre mňa to bol veľký šok, keď som to zistila. Vôbec sa z toho nemôžem spamätať. Aj keď to človek tak nejako vedel, tak na to nie je nikdy pripravený. Všetko sa mi to vybavuje s Waldom,“ reagovala na spevákovo úmrtie pre Českú televíziu.

Ako píše denník Blesk, Gott a Matuška vystupovali na verejnosti ako sokovia, navzájom sa hecovali a súperili o ocenenie Zlatý slávik. ,,Raz, keď bolo ešte pred Slávikmi, tak Walda Karlovi povedal: ,Vidíš, Karle, ty spievaš hore dole, tak sa snažíš a si prvý. Ja nerobím nič a som druhý.´ Takto to oni medzi sebou mali,“ povedala Matušková. Waldemar sa stal Zlatým slávikom dvakrát – v roku 1962 a v 1967, keď bol Gott polroka v Amerike.

Hoci medzi nimi na hudobnej scéne vládla rivalita, v súkromí mali priateľský vzťah. ,,Boli to rivali len na verejnosti, boli to kamaráti. To som spoznala, keď Walda zomrel. Keď som bola v Prahe, tak za mnou prišiel a povedal mi: ,Zavolajte kedykoľvek, čo budete potrebovať, tak zariadime.´ To bolo od neho nádherné gesto,“ povedala vdova po hudobníkovi. ,,Nestýkali sme sa tak často, ale veľakrát bol u nás na Waldových narodeninách, ešte v Prahe. S Waldou mali rozdelené dievčatá, ktoré boli ,Gottovky´ a ktoré boli ,Waldovky´,“ odhalila.

Blesk pripomína, že Matuška zomrel pred 10 rokmi na Floride na zápal pľúc a zlyhanie srdca. Spevák mal veľkolepý pohreb na pražskom Žofíne, prišli tisíce ľudí a zosnulému umelcovi doniesli žlté ruže. Vdova Olga žije na americkej Floride, podobný zámer má mať po smrti Gotta aj Ivana.