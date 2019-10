Na atletických MS v Dauhe poriadne prekvapila: Šok moslimky s „kerkou“ a piercingom

Zmenila sa. Výzorom i výkonom. Bežkyňa Bahrajnu Salva Eid Násirová (21) zabehla 400 m v čase, na aký bola atletika zvyknutá v preklínaných 80. rokoch!

Vo finále MS si vylepšila osobný rekord na 48,14 s, čím sa zaradila na tretie miesto historických tabuliek, pričom na druhý čas Jarmily Kratochvílovej jej chýbalo 15 stotín!

„Tak toto je proste crazy. Nemám slov, aby som popísala, čo cítim. Len kričím, som tak šťastná,“ nechápala sama Násirová ešte dlho v cieli, že sa jej zadaril taký famózny čas.

„Nechcela som nikoho naháňať, to robím stále. Vybehla som rýchlo a povedala som si, že to musím vydržať. Keď som prebehla cieľom, takmer som odpadla. Som svetovou šampiónkou v tak úžasnom čase,“ dodala ešte rodáčka z Nigérie, ktorá začala kariéru ako Ebelechukwu Agbapuonwuová, no v r. 2014 začala reprezentovať Bahrajn, odkiaľ pochádza jej otec.

Spočiatku behala v hidžábe, no pred rokom ho vyzliekla a na atletickej dráhe sa zjavila ako pravý opak tradičnej moslimky: s niekoľkými „kerkami“ a piercingom.

Po takom výkone, najhodnotnejšom na týchto MS, sa nevyhla otázke, či si trúfa na svetový rekord. „Všetko je možné,“ povedala skromne bežkyňa, ktorej osobák pred finále bol 49,08 s...

„Naj“ časy histórie

47,60 - Marita Kochová (NDR) 6. 10. 1985 Canberra

47,99 - Jarmila Kratochvílová (ČSSR) - 10. 8. 1983 Helsinki

48,14 - Salva Eid Násirová (Bahrajn) - 3. 10. 2019 Dauha