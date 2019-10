Ruský Víťaz sa zmenil na nepoznanie: Zo zákerného bitkárskeho klubu prerod na lídra KHL!

V začiatkoch Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) vzbudzoval Víťaz Čechov u súperov strach súpiskou nabitou prvotriednymi bitkármi so skúsenosťami z NHL a nižších zámorských súťaží.

Po presťahovaní do Podoľska sa však zmenila filozofia klubu. Viťaz sa rozlúčil s tvrdými hráčmi, postupne do kádra pribudli technickejší hokejisti a vyzerá to tak, že tím z Moskovskej oblasti môže držať krok s najlepšími.

V Podoľsku momentálne prežívajú úspešné obdobie. Viťaz je po dvanástich odohraných zápasoch na čele tabuľky celej súťaže s 22 bodmi. V doterajšom priebehu sezóny prehral iba jediný duel, ťahá šnúru desiatich víťazstiev a vo štvrtok si v priamom súboji o líderskú pozíciu poradil s úradujúcim šampiónom CSKA Moskva. Na ľade "armejcov" triumfoval 2:1 po góloch fínskych útočníkov Mira Aaltonena a Pekku Jormakku.

"Vážime si to, že sme vytvorili klubový rekord v počte víťazstiev v sérii a takisto si ceníme plný bodový zisk proti majstrovi. Obstáli sme v ťažkej skúške, veď sme hrali proti supertímu. Do zápasu sme išli s plným nasadením a bojovali sme za svojich blízkych aj fanúšikov. Sme radi, že sa o klube hovorí v pozitívnom duchu. Teraz nie sú témou bitky, ale hokej," zhodnotil pre Sport-Express hlavný tréner Podoľska Michail Kravec.

Viťaz zostáva v úvode októbra posledným tímom, ktorý v základnej časti prehral iba raz. Jeho najproduktívnejší hráčom je momentálne ruský útočník Alexander Siomin s dvanástimi bodmi za päť gólov a sedem asistencií. Tréneri sa spoliehajú aj na štvoricu fínskych hráčov alebo českého beka Jakuba Jeřábka.

V bránke ruského tímu žiari nie príliš známy mladík Alexander Samonov. Napriek minimálnym skúsenostiam z elitnej európskej súťaže sa môže pochváliť po šiestich dueloch úspešnosť zákrokov na úrovni 97,8 %. Medzi troma žŕdkami sa strieda s ostrieľaným Iľjom Ježovom.