V obchode ušetríme: Prezidentka odobrila zníženie DPH na zdravé potraviny

Vybraným potravinám sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na 10 %.

Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Novelu zákona o DPH z dielne koaličnej SNS podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zníženie DPH na 10 % zahŕňa najmä zdravé potraviny a tie, ktoré sa pestujú na Slovensku. Týka sa to potravín ako cmar, kyslé mlieko, smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100 % ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa, cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb, hlávkový šalát, uhorky šalátové, nakladačky, strukoviny lúpané, nelúpané, jablká, hrušky, ale aj duly. Do zoznamu sa zaradil aj prírodný med a rovnako čerstvý chlieb a čerstvé pečivo, rožky, ale za predpokladu, že nebudú pripravené dopečením alebo rozmrazením.

Oproti pôvodnému návrhu národniari zúžili okruh potravín, na ktoré platí nižšia DPH. Týmto krokom sa znížil dosah opatrenia na štátny rozpočet, ktorý tak predstavuje 65 miliónov eur. Cieľom SNS do budúcnosti však zostáva DPH 10 % na všetky potraviny.