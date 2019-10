Lobotka prišiel na zápas Slovana: Prajem mu, pomôže to celému futbalu na Slovensku

Brankár futbalistov Slovana Bratislava Dominik Greif sa v zápase 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2020 na ihrisku Sportingu Braga necítil úplne komfortne.

Napriek tomu, že Braga mala v zápase prevahu, lopta do priestoru Greifovej brány neletela často. Aj preto 22-ročný brankár vyzdvihol predovšetkým skvelý kolektívny výkon, ktorý Slovanu priniesol po remíze 2:2 celkovo už štvrtý bod do tabuľky K-skupiny. Na tribúne mu držal palce aj reprezentačný spoluhráč Stanislav Lobotka.

Greif musel byť neustále v strehu, hráči Bragy mali loptu častejšie na kopačkách, ale veľa šancí si nevypracovali. "Pre mňa to nebol príjemný zápas, pretože som bol prakticky bez práce. Braga mala viac z hry, ale vyložené šance pri ktorých som musel zasahovať nemala a čo išlo na bránu, z toho bol gól. Takže to bolo o chalanoch, že to zvládli. Z minima sme využili maximum, v ofenzíve sme neukázali niečo extra, takže si to treba vážiť," povedal brankár Slovana po zápase.

Slovenského majstra nezlomil gól na 1:0 a neskôr ani ďalší zásah Bragy na 2:1. Tréner Ján Kozák poslal na ihrisko trojicu Marin Ljubičič, Dejan Dražič a Erik Daniel a podpora ofenzívy sa vyplatila. "My sme cítili, že súper nie je až tak lepší. My sme im pomáhali chybami, ktorými sme ich dostali na koňa. Po góle na 2:1 sme urobili zmeny v rozostavení, pribudol hráč do ofenzívy. Oni náš už tak veľa nenapádali, čiže to určite pomohlo," dodal Greif.

Mladý brankár je so ziskom štyroch bodov po dvoch dueloch spokojný. Na Slovan čaká v najbližšom domácom zápase EL Wolverhampton, konfrontácia s ním nebude ľahká. "Každý súper je ťažký. Neviem, aké budú ďalšie zápasy, ale mať štyri body v tabuľke je fajn. Berieme to."

Lobotka sa na zápas prišiel pozrieť z Viga, odkiaľ to mal do Bragy hodinu autom. "Mal som tréning už ráno, takže som využil voľno a prišiel som sa pozrieť. Bolo vidieť, že Braga má kvalitu, že jej hráči sú výborne technicky pripravení. Ale nedokázali využiť šance. Slovan bol naopak efektívny. Jeho hráči si išli za bodom a chceli so zápasom niečo urobiť aj za nerozhodného stavu. Ale kvalita bola na strane Bragy, to treba priznať," povedal Lobotka po stretnutí, ktorý má o vystúpení Slovana v tejto sezóne EL prehľad, videl aj zostrih zápasu proti Besiktasu.

"Aj v prvom zápase mal Slovan šťastie, rovnako aj teraz, takže je dobré, že im praje. Pomôže to celému slovenskému futbalu," dodal hráč Celty Vigo. Po zápase sa chystal poslať Greifovi blahoprajnú esemesku, ale s hráčmi slovenského majstra si nestihol nič povedať: "Nemal som kedy, prišiel som tesne pred zápasom."