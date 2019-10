Onkológ vysvetlil, prečo sa Gott († 80) rozhodol pre smrť: Čakalo by ho veľké utrpenie

Život Karla Gotta († 80) vyhasol v utorok pred polnocou, len 12. septembra pritom fanúšikom priznal, že bojuje s akútnou leukémiou.

,,Zhruba pred rokom a pol sa u mňa objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Napriek niekoľkým druhom liečby prešlo bohužiaľ toto ochorenie v uplynulých mesiacoch do akútnej leukémie," oznámil. Spevák v roku 2015 dostal rakovinu lymfatických uzlín a po intenzívnej liečbe zákernú chorobu porazil. Návrat ochorenia však znamenal, že situácia je ešte vážnejšia.

Ako informoval denník Blesk, Gott pár dní pred smrťou liečbu ukončil a prestal dochádzať do nemocnice. Namiesto vyčerpávajúceho boja bez vidiny úspechu si vybral pokojný odchod doma, v kruhu rodiny. Portál Seznam Zprávy oslovil popredného onkológa, profesora Pavla Klenera. Forma akútnej leukémie, ktorú Gott dostal, je podľa jeho slov agresívna a nie je na ňu zatiaľ žiadny liek. ,,Možnosti sú dve. Lekári v týchto prípadoch buď transplantujú kostnú dreň alebo pacient musí podstúpiť chemoterapiu,“ vysvetlil.

Avšak vysoký vek a už predtým prekonaná chemoterapia pri liečbe rakoviny vylučovali, že by u Gotta bola liečba účinná. ,,Odchod v rodinnom kruhu bol pre Gotta optimálny, pretože keby sa lekári pokúšali o nejakú intenzívnu liečbu, tak by veľmi trpel a aj tak by to neviedlo k žiadnemu výsledku,“ povedal Klener pre Seznam Zpravy. Pokusy o liečbu by boli pre Gotta príliš drastické a znamenali množstvo nežiaducich účinkov.