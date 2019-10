Fitneska ukázala po pôrode dvojičiek bruško: Tú fotku by mala vidieť každá žena

Nik jej neveril, keď hovorila o svojom sne vrátiť sa po tehotenstvách na súťažné pódiá.

Courtney Standridge (30) z Južnej Karolíny je matkou troch detí. Ľudia sa jej smiali, keď tvrdila, že sa po pôrodoch vráti k súťažiam v kulturistike.

Osobná trénerka sa po pôrodoch (jednom s dvojičkami) snaží inšpirovať ženy k tomu, aby prijali svoje telo po narodení dieťaťa. Podarilo sa jej totiž vrátiť sa k tomu, čo milovala predtým, než mala deti - fitnessu a súťažiam. Chce ženám ukázať, že všetko je možné aj napriek neprehliadnuteľným stopám po tehotenstvách - napríklad ovisnutej pokožke na bruchu. „Myslím si, že sa ženy po narodení dieťaťa cítia menej sebavedomé. Naše telá prešli niečím úžasným, ale už nikdy nebudeme vyzerať rovnako," hovorí a pokračuje: "Počas tehotenstva som nebola schopná cvičiť, takže ísť po pôrode do telocvične bolo ako začať od nuly."

Courtney sa 16 mesiacov po narodení tretieho dieťaťa objavila v súťaži v kulturistike a umiestnila sa na treťom a štvrtom mieste. Chce ukázať, že po tehotenstve je najsilnejšia, aká kedy bola. Stále má na bruchu ovisnutú kožu, no odmieta sa za to hanbiť a ukazuje to zakaždým, keď ide na javisko.