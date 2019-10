Obyvatelia Oždian v slzách, zhorela im kultúrna pamiatka: Škoda na kaštieli presahuje 300-tisíc!

Vo štvrtok večer zasahovali hasiči pri požiari na kaštieli v Ožďanoch (okres Rimavská Sobota). Strecha zhorela do tla.

Obyvatlia Oždian majú hlavy v smútku. Renesančný kaštieľ bol najvýznamnejšou pamiatkou obce. Kaštieľ zachvátil požiar vo štvrtok okolo 17-tej hodiny a zasahovalo pri ňom 30 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Požiar sa, podľa Kataríny Križanovej z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, podarilo lokalizovať krátko pred 20-tou.

"Požiar sa podarilo uhasiť no škody, ktoré požiar napáchal sú predbežne odhadované na nie menej ako 300-tisíc €," potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Požiar sa podarilo uhasiť, no musela zasahovať aj polícia. "Počas hasenia požiaru musela polícia zabezpečovať miesto činu proti neoprávneným vstupom občanov, ktorých zvedavosť ťahala do blízkosti kaštieľa čo komplikovalo aj prístup hasičom s technikou," uviedla Kováčiková. Príčiny požiaru polícia vyšetruje.