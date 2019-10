Mamička Tatiana bola pre plastiku pŕs ochotná spraviť čokoľvek: Zúfalý čin viedol k tragédii

Zúfalá snaha o úpravu pŕs ju napokon stála život.

Tatiana Proninová nebola spokojná so svojim telom, ako mnoho iných žien. Tridsaťjedenročná Ruska z Moskvy si myslela, že upravené prsia jej pomôžu so sebavedomím. Po pôrode synčeka mala asymetrický hrudník a veľmi ju to trápilo. Lekári jej plastiku neodporúčali, pre veľké zdravotné riziká, ktorým by sa vystavila. Test moču totiž odhalil, že trpí chronickým ochorením obličiek.

Mamička dvoch detí sa nedokázala zmieriť s tým, že nedostala, čo chcela. Pre dokonalý dekolt bola ochotná urobiť čokoľvek. Neskôr zašla na vyšetrenie znova. Výsledky boli akoby zázrakom bezproblémové. Zúfalá Tatiana totiž lekárom dala vzorku moču svojej 10-ročnej dcérky, píše portál Mirror. O smutnom rozhodnutí ženy prehovoril pre média vdovec Evgeni.

Nakoľko boli výsledky testov v poriadku na klinike v Moskve povolili Tatiane chirurgický zákrok na úpravu asymetrických prsníkov. Operácie prebehla bez problémov. Krátko po zákroku prišla na kontrolu, no zrazu prestala dýchať. Vo vážnom stave previezli mamu do nemocnice, kde jej na mozgu objavili opuch. Doktorka nechápala dôvod a vtedy jej Evgeni priznal, čo jeho manžela spravila, aby mohla podstúpiť operáciu. Lekári žene už nedokázali pomôcť, Tatiana zomrela mesiac po zákroku.