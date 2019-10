Krviprelievanie na polícii vo Francúzsku: Šialenec dobodal 4 kolegov, šokujúce detaily o vrahovi

Muž zamestnaný v policajnom ústredí v centre Paríža dobodal vo štvrtok na smrť štyroch kolegov, na čo ho zastrelili. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľov úradov.

Piata osoba utrpela kritické zranenia. Išlo o najtragickejší útok na políciu vo Francúzsku za posledné roky, jeho motív však stále nie je jasný.

Zdroje blízke vyšetrovaniu uviedli, že útočníkom bol 45-ročný pracovník v oblasti informačných technológií, zamestnaný na policajnom oddelení spravodajských informácií, ktorý pred 18 mesiacmi prestúpil na islam. Zabil troch policajtov a asistentku, potom ho smrteľne postrelili na dvore policajného ústredia - mohutnej kamennej budovy v blízkosti katedrály Notre-Dame v historickom jadre Paríža.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Útočiaci muž sa narodil na francúzskom karibskom území Martinik, pre políciu pracoval od roku 2003 a bol sluchovo postihnutý. Polícia prehľadala jeho bydlisko v tichej štvrti Gonesse na severnom okraji Paríža, kde žijú ľudia s nízkymi príjmami, a vzala do väzby jeho manželku, informoval novinárov parížsky prokurátor Rémy Heitz.

Minister vnútra Christophe Castaner povedal, že útočník "nikdy nemal problematické správanie". Políciou "tento brutálny incident hlboko otriasol", dodal Castaner, ktorý prišiel na miesto činu spolu s prezidentom Emmanuelom Macronom, a preto odložil aj plánovanú cestu do Grécka a Turecka.

Útočník použil pri násilí keramický kuchynský nôž - troch policajtov dobodal v ich kanceláriách, potom pokračoval v útoku na zamestnankyne na schodisku. Na dvore sa mu postavil do cesty policajt, ktorý mu prikázal odhodiť nôž. Keď to útočník odmietol, policajt mu strelil do hlavy, informovali policajné zdroje. Prokurátor Heitz doplnil, že je v "neustálom kontakte" s protiteroristickými vyšetrovateľmi, ale zatiaľ tento prípad rieši jeho úrad.

Policajnú budovu v historickom jadre Paríža po útoku, ktorý sa stal približne v čase obeda, uzavreli. Na miesto prišli desiatky policajtov a pohotovostné vozidlá.

"Ľudia bežali rôznymi smermi, všade bol plač," povedal tlmočník Emery Siamandi, ktorý sa nachádzal v budove, keď k útoku došlo. "Počul som výstrel, niekde vo vnútri. O niekoľko okamihov som videl plakať policajtky. Boli v panike," dodal.

Podľa prvých správ vyšetrovatelia predpokladali, že išlo o hádku na pracovisku, ktorá vyústila do útoku. "Stratil nervy, alebo mal iný dôvod? Ešte je predčasné niečo tvrdiť," uviedol pre televíznu stanicu BFM Loic Travers, šéf policajných odborov pre parížsky región.

Útok sa stal deň po tom, čo tisíce policajtov pochodovali Parížom na protest proti nízkym platom, dlhým nadčasovým hodinám aj z dôvodu protestov tzv. žltých viest, zvýšenému počtu samovrážd v policajných radoch a navrhovaným dôchodkovým reformám. Tento rok si vo Francúzsku vzalo život už 52 policajtov.

Francúzska polícia bola v posledných rokoch viackrát terčom extrémistických útokov. V roku 2017 strelec spustil paľbu na triede Champs-Élysées a zabil jedného policajta, potom ho zastrelili. V roku 2016 zase pri útoku motivovanom extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) zahynuli doma policajt a jeho partnerka, zamestnaná na úradníckom úseku polície - zomreli pred očami ich trojročného syna. Páchateľ vysielal útok naživo na Facebooku.