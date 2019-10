Z fotky policajta s bábätkom sa stala senzácia: To, prečo ho drží v náručí, vami pohne

Policajný dôstojník v americkom štáte si za svoj skutok vyslúžil veľký obdiv.

Aaron Hampton z Kentucky práve večeral v reštaurácii, keď si všimol matku, ktorá sa kvôli dieťatku nemohla normálne najesť. Ako informuje zahraničný portál Foxnews, dobrosrdečný policajt prišiel za ženou a ponúkol sa jej, že je na chvíľu batoľa postráži. Mama Tabath si totiž nevedela dať rady s 3-mesačným Zerakom.

Karen Cox, matka unavenej Tabath, celú situáciu odfotila a zdieľala na internete. Fotka sa stala hotovým virálom aObrázok komentovalo a zdieľalo veľké množstvo ľudí, ktorí jeho čin ocenili. "Mám vlastné malé dieťa, viem, ako to chodí." okomentoval celú situáciu samotný Aaron.

Keď si policajt zobral do rúk maličké neposedné dieťa, okamžite sa upokojilo. "Spravil omnoho viac, ako by spravili iní. Úplne si to užíval," znel jeden z komentárov. Aaronova manželka prezradila, že skutok, ktorý spravil, je len jeden z dôkazov toho, aký je jej manžel dobrosrdečný. "Konečne dostal verejné uznanie za to, aké dobré skutky robí," dodala na záver.