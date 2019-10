Most-Híd reaguje na rozruch okolo Jankovskej: Mimoriadne závažné informácie!

Po dobu, kým nebude známe právoplatné rozhodnutie súdu, by nemala bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská vykonávať sudcovské povinnosti a svojej funkcie by sa mala vzdať okamžite. Pre TASR to uviedla koaličná strana Most-Híd.

Nechutné odhalenia o Jankovskej: Šéfka Súdnej rady posiela polícii a prokuratúre jasný odkaz Medializovanú údajnú komunikáciu Mariana Kočnera a Jankovskej považuje strana za "mimoriadne závažné informácie". Spoločnosť má podľa Mosta-Híd právo vedieť, či sú tieto informácia pravdivé. "Preto by orgány činné v trestnom konaní mali urýchlene konať a ak vyšetrenie dokáže pravdivosť týchto informácií, vzniesť obvinenie voči tejto osobe a postaviť ju pred súd," povedala hovorkyňa strany Klára Debnár. Jankovská si svoj názor na najnovšie informácie z Kočnerovej komunikácie nenechala pre seba: Drsná reakcia Z údajnej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Jankovskou, ktorú opisuje Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian Kočner a Pavol Rusko obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti. Jankovská autenticitu tejto komunikácie odmieta.