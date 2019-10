Slovan opäť úradoval v posledných minútach: Cenný bod z Portugalska

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali vo štvrtkovom zápase 2. kola skupinovej fázy Európskej ligy na pôde Sportingu Braga 2:2.

"Belasí" s portugalským klubom dvakrát prehrávali, ale v oboch prípadoch dokázali skóre vyrovnať. Cenný bod dosiahli vďaka vlastnému gólu obrancu Bruna Vianu, ktorý v 87. min usmernil do domácej brány pas Erika Daniela. Slovan tak naďalej zostáva lídrom K-skupiny so ziskom štyroch bodov a skóre 6:4. Ďalší zápas odohrá 24. októbra, keď na Tehelnom poli privíta anglický Wolverhampton.

Slovan začal stretnutie veľmi dobre, favorizovaného súpera držal na dištanc a dostal sa aj do niekoľkých zakončení. V úvodnej štvrťhodine dvakrát ohrozil súperovho brankára maďarský reprezentant Dávid Holman, ale skórovať sa mu nepodarilo. Hráči Sportingu Braga postupom času zlepšili svoju hru a v 31. minúte otvorili skóre po presnej hlavičke brazílskeho stopéra Bruna Vianu. "Belasí" však dokázali reagovať ešte v prvom polčase. V nadstavenom čase vybojoval penaltu Andraž Šporar a hoci jeho strelu Eduardo vyrazil, slovinský útočník následne pohotovo usmernil loptu do siete.

Braga sa dostala do opätovného vedenia v 63. minúte. Obliehanie brány Dominika Greifa ukončil presnou technickou strelou z rohu šestnástky Wenderson Galeno, pre ktorého to bol premiérový gól v tejto pohárovej sezóne. Ján Kozák ml. po inkasovanom góle poslal na trávnik duo Ljubičič, Dražič, no hra slovenského majstra sa výrazne nezlepšila. V druhom polčase Slovan nebol príliš nebezpečný, ale v 87. minúte sa mu podarilo skóre vyrovnať na konečných 2:2. Na pravej strane sa uvoľnil Erik Daniel a jeho strieľanú prihrávku si zrazil do vlastnej brány obranca Viana.

Európska liga 2019/2020 vo futbale - 2. kolo - K-skupina - štvrtok:

Sporting Braga (Portug.) - ŠK Slovan Bratislava (SR) 2:2 (1:1)

Góly: 31. Viana, 63. Galeno - 45.+ Šporar, 87. Viana (vlastný)

ŽK: 7. Viana, 86. Paulinho - 44. de Kamps, 49. Suchockij, 66. Moha, rozhodovali: Jaccottet - Jobin, Zeder (všetci Švajč.), 8875 divákov

Zostavy:

Braga: Eduardo - Esgaio, Viana, Pablo, Sequeira - Palhinha, A. Horta (70. Novais), Fransérgio (88. Fonte), R. Horta (70. Trincao) - Paulinho, Galeno

Slovan: Greif - Medveděv, Abena, De Marco, Suchockij (80. Daniel) - Bajrič, de Kamps (68. Ljubičič) - Holman (68. Dražič), Rabiu, Moha - Šporar

2. Sporting Braga 2 1 1 0 3:2 43. Wolverhampton 2 1 0 1 1:1 34. Besiktas 2 0 0 2 2:5 0