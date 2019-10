Ľudia vo vlaku neverili vlastným očiam: To, čo tam vystrájala táto dvojica, je poriadne nechutné!

To, čo robila táto dvojica vo vlaku, je poriadne bizarné.

Ako informuje zahraničný portál Foxnews, na Instagrame sa objavilo poriadne nechutné video. Dvojica na ňom cestuje vlakom. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by nerobili to, čo do vlaku skutočne nepatrí. Na videu je totiž jasne vidieť, ako žena strihá mužovi nechty na nohách.

"Preboha, kam asi tak idú tie odstrihnuté nechty?" pýtali sa ľudia pod videom, ktoré sa objavilo na profile "PassengerShaming". Ľudia sem pridávajú rôzne podivnosti, ktoré vidia počas cestovania. Video, na ktorom žena mužovi strihá nechty, bolo nazvané "Šťastný pondelok" a ľudia ho označili za poriadne nechutné.

"No čo, láska je láska," napísal užívateľ, ktorý celú vec zobral s humorom. Ďalší dodal, že aj on by chcel priateľku, ktorá by mu "spravila sendvič a ostrihala nechtíky." Ľudia sú ale celkovo zhrození z toho, čo všetko niektorí považujú za normálne.zneli slová jedného z komentujúcich.