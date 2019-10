Kočner v Threeme cez extajomníčku Jankovskú tlačil na sudkyňu v kauze zmenky: Nech robí, čo má, lebo skončí na ‚‚Kuciaka‘‘!

Zneužívanie moci, aké na Slovensku nemá obdoby? Nová komunikácia z aplikácie Threema, ktorá mala prebiehať medzi Mariánom Kočnerom (56) a bývalou štátnou tajomníčkou a sudkyňou Monikou Jankovskou, ukazuje nechutné ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí.

Zo správ vyplýva, že pre muža obvineného z vraždy nemala problém zariadiť kladné rozhodnutie súdu v prípade zmeniek a priklepnúť mu tak milióny eur. Jankovská označuje komunikáciu za „veľký blud“, minister spravodlivosti však vyzval políciu, aby v prípade ich pravdivosti okamžite vzniesla obvinenie. Jankovská skončila na ministerstve po tom, čo presiakli informácie o jej kontaktoch s Kočnerom. „Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním, ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako,“ vyhlásila o Kočnerovi a tvrdí to dodnes.

Správy, ktoré najnovšie zverejnil Denník N z Threemy však ukazujú presný opak. Kočner mal mať Jankovskú uloženú v mobile ako Jakuba a vymenil si s ňou 6 000 správ a telefonátov. Komunikovali na dennej báze o súkromnom živote, živých prípadoch a najmä o postupe v kauze zmenky. Jankovská vo viacerých správach tvrdí, Zuzana Maruniaková sudkyňou iba vďaka nej. Maruniaková v apríli minulého roka rozhodla, že jedna z Kočnerových zmeniek za viac ako 8 miliónov eur je pravá. Predchádzalo tomu to, že Kočner našiel kupca na odkúpenie zmenkovej pohľadávky a súril Jankovskú, aby na svoju zverenkyňu zatlačila. „Zuzka píše, že výborne. Píše, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno,“ mala napísať Jankovská Kočnerovi. Zo správ má vyplývať, že Maruniaková vzala za rozhodnutie peniaze a bála sa odhalenia.

„Len ju zabijem, keď mi v decembri povie, že sa posrala,“ písala Jankovská Kočnerovi. Kočner sa vyjadroval v podobnom duchu: „Tak nech robí, čo má, lebo skončí na ‚Kuciaka‘!" Maruniaková však napokon Kočnerovi zrejme spravila po vôli. „Výkon Tvojej ‚zverenkyne‘ bol včera nad moje očakávania. Raz darmo, si vynikajúca ‚krstná‘. Ďakujem Ti,“ písal Kočner Jankovskej. Jankovská označila komunikáciu za „veľký blud“ a „podvrh“ . V konverzácii s Kočnerom má však byť po­dľa Denníka N viacero informácií, podľa ktorých sa dá vydedukovať, že išlo naozaj o Jankovskú. Napríklad Kočnerovi písala, že ide slávnostne otvárať budovu michalovského súdu, čo sa naozaj stalo. „Mumlavá je chorá a tá druhá pi… kojí,“ napísala Jankovská. Mumlavou myslela vtedajšiu ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú, „druhou pi...“ myslela štátnu tajomníčku Máriu Kolíkovú, ktorá mala dieťa.

Gál vyzýva políciu k činu

Keď médiá prvýkrát informovali o možnom prepojení Jankovskej s Kočnerom, minister spravodlivosti Gábor Gál tajomníčku odmietol odvolať. Teraz zmenil rétoriku. „Ak je pravdou to, že tieto prepisy sú poskytnuté médiám z trestných spisov a teda nimi disponujú orgány činné v trestnom konaní, mali by okamžite vzniesť obvinenie,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra. Vtedy by mohla disciplinárka podať Jankovskej návrh na pozastavenie výkonu funkcie. „Ak sa informácie nepotvrdia, obvinenie môžu orgány činné v trestnom konaní neskôr zrušiť,“ uviedol Gál.