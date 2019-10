Slovenský dizajnér po 6 mesiacoch odišiel zo slávnej automobilky: Prečo Kabaň odkopol Rolls-Royce?

Kam zamieri superstar automobilového sveta? Pôsobenie rodáka z Oravy Jozefa Kabaňa (46) na poste šéfa dizajnu vo svetoznámej firme Rolls-Royce malo epizodický charakter.

Do spoločnosti odchádzal s veľkými očakávaniami z koncernového BMW, lenže po niekoľkých mesiacoch náhle ohlásil odchod, čo rozvírilo špekulácie o návrhárových dôvodoch. Ľudia si Kabaňovo meno spájajú najmä s ikonickým superautom Bugatti Veyron, ktoré má výkon 1 001 koní. Absolvent londýnskej Royal College of Art, kde vyštudoval ako prvý Slovák odbor dizajn vozidiel, navrhol tvary najrýchlejšieho auta na svete v koncerne VW, v rámci ktorého sa potom presunul na post šéfdizajnéra mladoboleslavskej Škody. Na začiatku roku 2017 sa napokon rozhodol pre zmenu prostredia a nové výzvy hľadal v konkurenčnom koncerne BMW, kde zakrátko navrhol najluxusnejší model v ponuke, vrcholný rad 7.

„V luxusnom segmente je inovácia až povinnosťou,“ prezradil po nástupe do nemeckej automobilky. Zakrátko sa však uvoľnilo miesto v Rolls-Royce, ktorý spadá pod krídla mníchovskej továrne. Neváhal a v apríli na ponuku generálneho riaditeľa Rolls-Royce Torstena Müllera-Ötvösa prikývol. Lenže v stredu, po 6 mesiacoch, nečakane ohlásil odchod. Čo bolo príčinou, zatiaľ okrem zainteresovaných nikto nevie. Môžu to byť nezhody s vedením, akým smerom sa má uberať dizajn vozidiel. Kabaň rád navrhuje autá s inovatívnymi prvkami a Rolls-Royce sa, naopak, vyznačuje konzervatívnymi tvarmi.

Vozidlá z mesta Goodwood navyše kupujú príslušníci šľachty a aristokrati nemajú radi radikálne zmeny. Slovák tiež mohol dostať aj lukratívnu ponuku od konkurencie, prípadne môže založiť vlastné štúdio. Rozhodujúce však je, či mal v zmluve konkurenčnú doložku, zamedzujúcu prácu pre iné automobilky. Generálny riaditeľ Rolls-Royce Müller-Ötvös mu len stručne zaželal veľa šťastia: „Napriek tomu, že značka Rolls-Royce spolupracovala s Jozefom iba krátko, ďakujeme mu za jeho služby.“

Vlastné štúdio?

Hovorí sa o tom, že by mohol založiť vlastnú dizajnérsku kanceláriu. To by mu mohlo vyhovovať, keďže v automobilkách ho zväzovali predpisy. Mohol sa inšpirovať Slovákom Branislavom Maukšom (40). Ten pôsobil v Pininfarine, kde navrhoval ferrari, no odišiel a začal pracovať v súkromnom štúdiu Aufeer Design, kde navrhuje pre Škodu, Bentley či Airbus aj Zetor.

Kto je Jozef Kabaň

- Narodil sa 4. januára 1973 v Námestove

- Vyštudoval Ľudovú školu umenia v Námestove a Royal College of Art v Londýne

- Nominovaný na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Výtvarné umenie

Najslávnejšie výtvory

- Bugatti Veyron

- Audi Q5

- Škoda Octavia