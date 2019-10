Pozor na horúcu vodu! Ako správne používať bojler?

Mohol byť za smrťou dvojročného chlapčeka bojler? Do akej teploty dokáže ohriať vodu, ktorá by mohla byť pre dieťa či dospelého nebezpečná? Nový Čas sa obrátil na odborníkov a zisťoval, v akých situáciách môže bojler predstavovať riziko popálenia.

Odborník tiež radí, na čo myslieť pri výbere tohto zariadenia a ako by ste ho mali nastaviť a udržiavať. Maximálna teplota ohrevu vody závisí od typu bojlera. Dokáže ju však ohriať na teplotu od 55 do 85 °C. Želanú teplotu si nastavíte termostatom. Ak bývate v byte, kde sa využíva voda z centrálneho ohrevu, jej maximálna teplota je 60 stupňov. Ale pozor! Voda s takouto teplotou môže byť nebezpečná nielen pre dieťa, ale ublížiť by mohla aj dospelému. Ak si teda nechcete ublížiť, mali by ste si skôr, ako sprchu nasmerujete na seba alebo na dieťa, rukou overiť, či voda nie je príliš horúca. Popálenie môže vzniknúť už po 2-3 sekundách.

Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža.

Viliam Dobiáš, záchranár, prezident Slovenského Červeného kríža

Rozsah popálenín je daný teplotou a dĺžkou pôsobenia. Vriaca voda alebo teplota blízka bodu varu spôsobí u dospelého popáleniny po 3-4 sekundách. Rozsah sa dá zmierniť, keď sa to okamžite začne chladiť. Detská pokožka do 8 - 12 rokov je ešte citlivejšia, stačí 60-stupňová voda a popáleniny môžu vzniknúť za 2-3 sekundy. Ale keď sa začne okamžite poskytovať prvá pomoc a hneď sa rana ochladí studenou vodou, dá sa tomu zabrániť a následkom predísť.

Kúpa a údržba bojlera

Ivan Klobušický, Ekotherm

Objem treba zvoliť v závislosti od počtu členov domácnosti a od toho, či používajú sprchu, vaňu, respektíve veľkú vaňu. Musíme rátať s tým, že výkon špirál je dosť nízky, a keď minieme vodu, trvá dlho, kým sa znovu ohreje. Najčastejšie ľudia kupujú zariadenia v objeme 120 - 160 litrov.

Bezpečnosť

Každý ohrievač vody (ľudovo nazývaný bojler) je tlaková nádoba a každá tlaková nádoba musí byť opatrená poistným ventilom a spätnou klapkou.

Nastavenie

Teplota ohrevu sa musí nastaviť tak, aby sa rozpúšťali mastnoty, ak používame vodu aj na umývanie riadov, na 50 stupňov. Ak nemáme batérie s ochranou proti obareniu (termostatickú batériu), neodporúčam nastaviť teplotu nad 65 stupňov.

Údržba

Tieto zariadenia spravidla nevyžadujú nejakú údržbu. Tam, kde je tvrdá voda, je dobré chrániť ich pred vodným kameňom. Sú na to rôzne prípravky. Keď sa na špirále usadí vodný kameň, pôsobí ako izolácia a zníži sa výkon.

Odvzdušnením ušetríte

„Hoci sa vám to môže zdať ako banalita, vzduch v radiátore môže vaše náklady zvýšiť až o 15 %,“ upozorňuje Jiří Koudela zo Slovakia Energy.





Nezabudnite na kontrolu kotla a komína

- Teploty v posledných dňoch klesli o 10 stupňov.

- Keď bývate v dome, je dátum, odkedy začnete kúriť, na vás. Mali by ste si však dať skontrolovať komín a vykurovanie odborníkmi. „Za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúča sa skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím,“ upozorňuje Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

- V bytoch s centrálnym vykurovaním sa s kúrením začína vtedy, keď priemerná vonkajšia teplota klesne pod 13 stupňov aspoň dva dni za sebou.