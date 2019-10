Najväčší šoumen bojnickej zoo balí kufre: Ide Kiran do Ruska?

Pôjde do sveta! Keď sa v roku 2009 narodil na Slovensku v bojnickej zoo vôbec prvý orangutan, všetci boli rozradostení. Po 10 rokoch však tamojšia hviezda Kiran dvíha kotvy a odchádza z krajiny. Kam má miláčik všetkých detí namierené?

Desaťročný Kiran je už pre svojich rodičov Nangu a Jaga skôr príťažou. Z malého výmyselníka totiž vyrástol samec v najlepších rokoch, preto nastal najvyšší čas, aby sa vybral do sveta nájsť si partnerku a založiť si svoju vlastnú rodinu. Slovákom zostáva tak už len niekoľko dní, aby sa mohli rozlúčiť s najznámejším obyvateľom bojnickej zoo. „Naša hviezda, prvý orangutan odchovaný v slovenskej zoo, mala tento rok desať rokov. Samci tohto druhu dospievajú v ôsmich až deviatich rokov, takže Kiran je už pohlavne dospelý. Nemôže už byť so svojimi rodičmi a je už od nich dlhšie oddelený. Intenzívne mu hľadáme nový domov,“ prezradila Andrea Klasová z bojnickej zoo.

Majú už nejaké odporúčania, ale či a kedy sa im to podarí, zatiaľ nie je jasné. Podľa informácií Nového Času jednou z možností je aj Rusko. „Počítame s tým, že by to mohlo vyjsť v dohľadnom čase, do konca roka, že by išiel do inej zoo,“ dodala s tým, že transport bude dopredu plánovaný a verejnosť bude informovaná, kedy a ako ich miláčik odchádza. „Ide si hľadať novú chovnú skupinu, svoju, v úvodzovkách povedané, novú rodinu a uvidíme, či aj frajerku, je to na ňom. Ak tam budú iní samci, bude sa musieť prebiť,“ uzavrela Klasová.