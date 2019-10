Matúš mal neuveriteľné šťastie: Na tieto zábery sa pripravoval niekoľko dní, výsledok je úchvatný!

Fenomenálny úkaz, ktorý sa oplatí vidieť aspoň raz za život! Taká je polárna žiara, ktorú sa nepodarí zažiť každému. Pozorovať sa totiž dá len na niektorých miestach na svete a len niekoľkokrát do roka.

Slovák Matúš mal toľké šťastie, že sa mu nebeské divadlo podarilo zažiť na vlastnej koži na Islande! Naši predkovia si o polárnej žiare mysleli, že ide o nadprirodzený jav. V skutočnosti tento fenomén vzniká pôsobením nabitých častíc slnečného vetra pri vstupe do zemskej atmosféry. Možno ju pozorovať v polárnych oblastiach ako Island, Nórsko, Švédsko, Grónsko či Aljaška. Tieto miesta sú preto veľkým lákadlom pre turistov. Treba však vedieť, kedy sa do nich oplatí vycestovať. Žiara sa totiž neobjavuje pravidelne každý večer, ale len od septembra do približne marca až apríla a len v prípade, že obloha je bez mrakov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Keďže sa dá žiara pozorovať prevažne len v polárnych oblastiach, treba sa na ňu poriadne pripraviť. Teplé oblečenie, zásoby jedla a fotoaparát sú povinnou výbavou každého turistu, ktorý sa za ňou vydá. Ani to však nezaručuje, že sa objaví. Slovák Matúš Kováčik a jeho priatelia však patria medzi šťastlivcov, ktorým sa ukázala. Divadlo na oblohe si na Islande aj zvečnil, aby ostatným ukázal, o akú nádheru ide. „Neviem, či bola špeciálna, ale bola naša prvá, ktorú sme tam zažili takúto viditeľnú a peknú,“ povedal nám. Na jej pozorovanie sa dôkladne pripravoval. „Vystriehli sme si ju na stránke s predpoveďou na auroru, v ten deň bol stupeň 6 z 9, čo býva veľmi zriedkavo a bola bezoblačná noc, čo je dôležitá podmienka, inak nič nevidno,“ dodal.

Nebeský úkaz

- Latinský názov: Aurora borealis (na severnej pologuli) alebo Aurora australis (na južnej pologuli)

- V mnohých krajinách ju považovali za predzvesť moru, vojny alebo smrti. V Nórsku k nej prechovávali posvätnú úctu a v stredovekej Európe bola zas považovaná za dych hrdinských bojovníkov.

- Vyskytuje sa prevažne v polárnych oblastiach, no výnimočne ju možno pozorovať aj inde. V roku 2003 sa objavila napríklad v Taliansku.