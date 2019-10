Hrajúci tréner Igor Bôbik vychoval hviezdy: Hamšíkovi som radil s frajerkami

Vychoval hviezdy! Reč je o Igorovi Bôbikovi. O chvíľu 58-ročný veterán (narodeniny oslávi v sobotu, pozn. red.) bol dlhoročným trénerom futbalovej mládeže na Slovane a Interi, aj slovenských mládežníckych reprezentačných výberov.

Aktuálne trénuje a hrá za piatoligovú Marianku. V minulosti sa venoval mnohým reprezentantom na čele s Marekom Hamšíkom (32), ktorému dokonca radil aj v otázkach lásky!„Od desiatich rokov až doteraz som na ihriskách. Futbal hrávam už naozaj poriadne dlho. Je to môj život. Recept na dlhovekosť je jednoduchý. Či leto či zima, stále sa hýbem. Pohyb, pohyb, pohyb,“ prezradil Bôbik.

Sympatický veterán momentálne hviezdi v Marianke. „V tíme je to taký zvláštny pocit. Kedysi som niektorých svojich spoluhráčoval trénoval, keď boli deti a dnes spolu hráme v jednom tíme. Až pri nich som vlastne zistil, ako pomaly starnem,“ priznal s úsmevom Bôbik a pokračoval: „Za tie roky som už niečo dosiahol. Trénoval som v reprezentácii či Slovane. Vychoval som hráčov ako Hamšík, Mak, Weiss či Stoch. Chalani ma berú ako prirodzenú autoritu. Nesnažia sa zbytočne rebelovať,“ zhodnotil s vážnosťou v hlase.



Práve na Hamšíka spomína spomedzi všetkých najradšej. „Marek prišiel do veľkej Bratislavy ako 15-ročný. Ja som sa o neho staral. Pomáhal som mu, ako som vedel, aby bol spokojný. Nakoniec vďaka svojej pracovitosti a disciplíne dosiahol to, čo dosiahol, z čoho mám obrovskú radosť. Boli sme spolu súčasťou skvelej partie. Keď sa nám darilo, išli sme sa zabaviť. Ale všetci, vrátane trénera. Keď sa zase nedarilo, tak sme spolu makali na tom, aby sme boli lepší. Aj s frajerkami to mal Marek v rámci normy. Všetko s mierou. Aj tam som mu, samozrejme, radil,“ netajil Bôbik. Na záver prezradil, či podľa neho ukončí Hamšík kariéru v Slovane. „Teoretická možnosť to je. Ale vybudoval si vlastnú akadémiu, ktorú finančne dotuje. Takže uvidíme, kam zamieria jeho posledné futbalové kroky,“ uzavrel Bôbik.