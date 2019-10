Hossa je s Chicagom v Prahe: Zápas si užijem ako fanúšik a stretnem sa aj so šéfom!

Hokejový sviatok v Prahe! Už dnes o 20.00 hod. absolvujú v pražskej O2 aréne úvodný duel NHL hráči Chicaga a Philadelphie.

Na tento súboj je osobne pozvaný od vedenia Jastrabov aj hokejový útočník Marián Hossa (40), ktorý s Chicagom v minulosti získal trikrát Stanleyho pohár. Druhú sezónu však už na ľade pre zdravotné problémy chýba a na 99 % sa do kolotoča NHL už nevráti. Pre denník Nový Čas prezradil, že sa teší na duel v pozícii fanúšika a má aj stretnutie s prezidentom klubu!

Budete mať počas zápasu v Prahe aj nejaké špeciálne povinnosti?

Nie. Do Prahy idem pozdraviť ľudí z tímu, s ktorými som zažil úspešné obdobie. Mám tam tiež pár mediálnych povinností a teším sa na úvodný zápas. Samozrejme, pôjdem aj na tréningy, stretnem sa s chalanmi, veď s viacerými som roky v jednom tíme pôsobil, takže ich rád uvidím a prehodím s nimi pár slov.

Aj vás z vedenia klubu oslovili pred týmto zápasom, aby ste im niečo, čo sa týka ubytovania či iných vecí, v českej metropole pozisťovali a poradili?

Áno, kontaktovali ma a niečo som im aj pozisťoval. Ale v mužstve pôsobia dvaja českí hokejisti, takže od nich mali možno ešte lepšie informácie.

Nemrzí vás, že počas vášho pôsobenia v Chicagu ste nemohli absolvovať takýto zápas v Prahe?

Keď som v roku 2010 došiel do Chicaga, tak sme vtedy tiež začínali súťaž v Nemecku, ale vtedy som bol zranený. Teraz sa to opakuje, ale ľúto mi to nie je. Budem pri tom, ale ako fanúšik.

S kým z mužstva ste najviac v kontakte?

Tak s hráčmi, s ktorými som získal trikrát Stanleyho pohár ako Patrick Kane či Jonathan Toews. S Kanom som bol v máji počas šampionátu v Košiciach, keď tu bol, a teraz som si písal s Toewsom.

Nie je tajomstvom, že keď vám vyprší ešte dvojročný kontrakt v Arizone, tak by ste sa do Chicaga mohli vrátiť už ako nejaký funkcionár. Budete sa aj o tom baviť v Prahe?

Mám naplánované stretnutie s majiteľom klubu. Viem, že majú so mnou do budúcnosti určité vízie, takže si rád ich návrh vypočujem. Nebránim sa tomu, že by som v budúcnosti niečo pre organizáciu Chicaga robil.

Určite ste zachytili aj informáciu, že váš bývalý spoluhráč z reprezentácie či Trenčína Marián Gáborík vynechá už druhú sezónu v rade, rovnako ako vy. Myslíte si, že sa ešte vráti na súťažný ľad?

Býva v Trenčíne pár metrov odo mňa, takže viem o jeho problémoch. Poviem to takto – ak hráč vo vyššom veku vynechá dve celé sezóny v NHL, je ťažké sa vrátiť a stíhať v tom tempe. Je malá šanca, že sa vráti, ale to najlepšie musí vedieť on sám.