Otec Martina Fehérváryho o jeho úspešnom debute v NHL: Syn mi splnil sen!

Ďalší Slovák v NHL. V najlepšej hokejovej lige na svete úspešne debutoval reprezentačný obranca Martin Fehérváry (19).

Tímu Washington Capitals pomohol k triumfu 3:2 pp na ľade obhajcu Stanleyho pohára St. Louis Blues. Splnil si tak ďalší zo snov v kariére a nesmierne potešil svojho otca Maria Fehérváryho, ktorý zápas sledoval doma v Bratislave.

Washington draftoval bývalého kapitána reprezentačnej 18- tky i 20-ky vlani v 2. kole zo 46. miesta. V zámorí však strávi až túto sezónu a hneď v kempe si vybojoval miesto v prvom tíme! „Prežíval som zvláštne, ale zároveň úžasné pocity. NHL sledujem od malička a zrazu som tam videl svojho syna,“ povedal pre Nový Čas po premiére Martina Fehérváryho jeho otec Mario. Synov štart v profilige prežíval ešte viac ako premiéru na MS pred rokom v Dánsku. „Nechcem to znižovať, ale vzhľadom na počet špičkových hokejistov v rámci Slovenska si myslím, že cesta do reprezentácie je teraz jednoduchšia ako sa dostať do NHL. Veď teraz tam máme len deväť hráčov a je to naozaj ťažké,“ povedal hrdý otec.

Washingtonu držal palce doma pri televízore so sestrou Monikou, pričom už skôr vedeli, že nastúpi v tretej obrane s Čechom Gudasom. „Martin veľmi chváli Radka, že to je úžasný chalan. Od začiatku sa mu snaží pomáhať. Dokáže pochváliť i vyčítať chybu, ale všetko v dobrom. Taktiež vyzdvihol osobnosť Ovečkina. Ide z neho obrovský rešpekt, všetci si ho tam vážia,“ prezradil Mario Fehérváry. Hoci v minulosti neraz pred priateľmi tvrdil, že jeho syn to raz dotiahne do NHL, nečakal, že sa mu to podarí už v 19 rokoch.

„Bol to môj sen a aj Martinov. Niekedy pri pivečku mal človek silnejšie reči, ale na hokej som ho nedával s tým, že bude reprezentant či hráč NHL. Chcel som, aby športoval a hokej mám rád, hrával ho tiež starší syn,“ dodal. Po zápase mu Martin, ako vždy, zavolal. „Cítil som, že bol spokojný a tešil sa. Vždy si voláme a zhodnotíme zápas, ale tentoraz som nehodnotil nič,“ usmial sa na záver.