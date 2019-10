Europarlament zmietol Johnsonov návrh dohody brexitu: Je ešte horší ako ten starý

Pracovná skupina Európskeho parlamentu (EP) pre brexit vo štvrtok vyhlásila, že nový návrh dohody o brexite, ktorý tento týždeň v Bruseli predstavil britský premiér Boris Johnson, "ani vzdialene nepripomína to, čo je potrebné pre nájdenie kompromisu", o akom Johnson už niekoľko dní hovorí.

Návrh britskej vlády je podľa tejto skupiny poslancov europarlamentu v mnohom ešte horší, než bola pôvodná dohoda, ktorú britskí poslanci trikrát odmietli. "Návrhy zo strany Veľkej Británie sú nedostatočné a predstavujú výrazný odklon od spoločných záväzkov a cieľov," konštatovali členovia skupiny, ktorí ešte pred týmto vyjadrením konzultovali situáciu aj s vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom.

Názor tohto dočasného výboru europarlamentu je dôležitý, pretože v ňom zasadajú experti na problematiku brexitu zo všetkých veľkých politických frakcií v EP. Europarlament je pritom jednou zo strán, ktorá musí prípadnú dohodu s Britániou schváliť. Johnson má navyše so svojím návrhom dohody o brexite problémy aj na domácej scéne. Jeremy Corbyn, líder britskej opozície a predseda Labouristickej strany, vo štvrtok vyhlásil, že za nový Johnsonov návrh nebude hlasovať v britskom parlamente ani jeden labourista.

Pri pohľade na parlamentné počty a pri zohľadnení toho, že Johnson minulý mesiac vyhodil zo svojej Konzervatívnej strany 21 poslancov, je tak veľmi pravdepodobné, že dohoda neprejde ani v britskom parlamente. Podľa Corbyna Johnsonov nový plán je len "skomolenou verziou" toho starého, na ktorom sa s EÚ dohodla ešte vláda Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, no britskí poslanci ho odmietli. Premiér podľa Corbyna navyše "nekoná v dobrej viere", keďže vie, že jeho plán všetci odmietnu, a predkladá ho aj tak, čím si rozohráva svoje vlastné politické hry.

Samotný Johnson vo štvrtok vyhlásil, že jeho plán je "skutočným pokusom o preklenutie priepasti" medzi Londýnom a EÚ. Podľa zatiaľ kusých informácií, ktoré prenikli do médií, plán spočíva v tom, že Severné Írsko zostane súčasťou európskeho jednotného trhu v oblasti tovarov, avšak opustí colnú úniu.

Takzvanú írsku poistku, ktorá bola obsiahnutá v "starej" dohode s EÚ a ktorá predstavovala pre britských poslancov najväčší problém, chce Johnson nahradiť scenárom, v rámci ktorého Severné Írsko opustí colnú úniu EÚ spolu so zvyškom Spojeného kráľovstva na začiatku roka 2021. So súhlasom poslancov severoírskeho parlamentu by však Severné Írsko zároveň naďalej podliehalo legislatíve EÚ v niektorých vybraných sektoroch, napríklad pri poľnohospodárskych produktoch. Toto opatrenie by mohlo podľa Johnsona fungovať neobmedzene dlho, každé štyri roky by však podliehalo opätovnému vyjadreniu súhlasu zo strany severoírskeho parlamentu.

Johson ďalej navrhuje "decentralizovať" colné kontroly tovarov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, pričom doklady by sa predkladali elektronicky a k fyzickým kontrolám by dochádzalo iba "vo veľmi malom počte prípadov". Tieto kontroly by sa neuskutočňovali na samotných hraniciach, ale v obchodných prevádzkach alebo na "iných miestach dodávateľského reťazca".

Írska poistka, ktorá vyvolávala ostrý nesúhlas v radoch stúpencov brexitu, mala byť súborom opatrení, ktoré mali zaručiť bezproblémový režim na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom po odchode Veľkej Británie z EÚ. Táto hranica sa po brexite stane jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, a prípadné budovanie reálnych hraníc by tu ľahko mohlo podnietiť nové kolo násilností medzi severoírskymi unionistami a katolíkmi.

Írska poistka preto, pri istom zjednodušení, mala zaviesť pravidlo, že ak sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavia problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom, bude sa obchodná a colná politika Severného Írska riadiť pravidlami platnými v EÚ a nie v samotnej Británii, ak budú tieto rozdielne.

Hoci v pôvodnej dohode o brexite sa uvádzalo, že toto opatrenie bude len dočasné, mnohí britskí poslanci podporujúci brexit vyjadrovali obavy, že z dočasného opatrenia sa ľahko môže stať opatrenie trvalé, a to by podľa nich znamenalo, že Veľká Británia fakticky príde na časti svojho územia o suverenitu.