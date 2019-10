Tréner Borussie Dortmund sa vyjadril na adresu Slavie Praha: Kto to nevidí, je slepý a nerozumie futbalu

Český futbalový majster Slavia Praha si v Lige majstrov 2019/2020 robí výborné meno. Hoci má z dvoch zápasov v F-skupine na konte jediný bod, výkonmi proti Interu Miláno (1:1) aj Borussii Dortmund (0:2) príjemne prekvapila.

Zverenci trénera Jindřicha Trpišovského siahali v prvom zápase na San Sire po víťazstve, prišli o neho v úplnom závere. V stredu vo vypredanom Edene pred skvelým publikom odohrali s favorizovaným BVB úplne vyrovnaný zápas, boli aktívni, loptu mali viac ako súper a vypracovali si aj viaceré čisté šance, zlyhali ale v efektivite. "Bola skvelá atmosféra, skvelé choreo a skvelá úroveň zápasu. Športová stránka má dve roviny. Som rád, že sme neustúpili ani proti takémuto súperovi od svojej hry. Prejav tímu bol pozitívny. Hráči odovzdali všetko, čoho sú schopní. Druhou rovinou je výsledok, ten ma sklamal. Myslím si, že sme mohli získať viac. Po takom priebehu je prehra bez streleného gólu sklamanie. Dokázali sme sa im vyrovnať vo všetkom, okrem správania v pokutovom území a v premieňaní šancí," citoval trénera "zošívaných" portál idnes.cz.

Slavia nevyužila dobré šance, keď Lukáš Masopust aj Stanislav Tecl išli sami na brankára. Inkasovala po dvoch ukážkových brejkoch, keď výborné zakončenia predviedol marocký obranca bundesligistu Achraf Hakimi. "Oba góly padli po našich stratách lopty v blízkosti ich pokutového územia. Súper ukázal, že dokáže potrestať skoro každú našu chybu. Kľúčový bol prvý gól, ten určil priebeh zápasu. Súper sa ujal vedenia a čakal na brejky," dodal Trpišovský.

Švajčiarsky tréner Dortmundu Lucien Favre vyjadril domácim veľký rešpekt. "Slavia bola nebezpečná celých 90 minút. Musel som preto od čiary veľa kričať. Podala výborný výkon. Je pre mňa príjemným prekvapením. Videl som veľa jej zápasov a hrá naozaj na vysokej úrovni. Kto to nevidí, je slepý a nerozumie futbalu. Nie je to iba atletický výkon, ale napádajú, prenášajú hru na 30 či 40 metrov. Hrali dobre, loptu mali 51 percent, preto je iba dobre, že sme tu zvíťazili," zhodnotil duel a vychválil Hakimiho, ktorý v BVB hosťuje z Realu Madrid: "Veľmi sa mi páčil, veď dal dva góly. Nie je na túto pozíciu stopercentne zvyknutý, ale ukázal, že mu svedčí. Je to rýchly hráč a v ofenzíve môže byť nebezpečný. Po domácej remíze 0:0 s Barcelonou bolo toto víťazstvo pre nás veľmi dôležité."