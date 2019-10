Povzbudivá správa pre všetkých fanúšikov: Kuzminová ostáva pri športe aj po konci kariéry

V stredu 2. októbra 2019 sa definitívne uzavrela jedna kapitola v živote biatlonistky Anastasie Kuzminovej.

Po vyše 20 rokoch sa rozhodla definitívne ukončiť aktívnu športovú kariéru. Slovensko reprezentovala viac ako jednu dekádu a za tento čas dosiahla viacero pozoruhodných výsledkov a úspechov, za všetky možno uviesť šesť olympijských medailí, z nich tri zlaté na troch rôznych ZOH. K tomu pridala na záver aj titul majsterky sveta. Skúsená biatlonistka bola ako športovkyňa zaradená vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica a pracovať tam bude aj po ukončení kariéry.

"Na túto možnosť sme sa už dlhodobejšie pripravovali. V našom stredisku sme urobili prvé kroky, aby sme mohli Nasťu ďalej zamestnať," povedal v rozhovore pre agentúru SITA riaditeľ banskobystrického športového centra Roman Benčík.

Anastasia Kuzminová sa definitívne rozhodla, že nebude pokračovať v športovej kariére, už skôr. "Povedala nám to minulý týždeň, my sme o tom informovali aj pána ministra. Hneď na to sme urobili prvé kroky, aby Nasťa mohla nastúpiť do novej funkcie," pokračoval Benčík. Prezradil, že 35-ročná rodáčka z ruského mesta Ťumeň sa zaradí na funkciu odborný referent - špecialista. "Náplňou bude práca v marketingu, propagácia ministerstva obrany aj VŠC Dukla Banská Bystrica. Bude to účasť na besedách, našich propagačných akciách, športových akciách a podobne," informoval Benčík.

Podľa niekdajšieho chodca odchodom Kuzminovej do športového dôchodku neprichádza Slovensko o športový idol. "Slovenský šport ju nestráca, pretože Nasťa pri športe zostáva. Určite bude aktívna. To najpodstatnejšie, čím bola dlhé roky, teda športovým vzorom, bude aj naďalej. Verím, že so športovou mládežou sa bude ešte častejšie stretávať a tým bude ešte prospešnejšia pre rozvoj jednotlivých športov na Slovensku," dodal Benčík.