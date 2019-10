Futbalistov Slovana čaká veľký zážitok: Zápas odohrajú na jednom z najkrajších štadiónov sveta

Dejisko štvrtkového zápasu 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2020 v portugalskej Brage ohúrilo celú výpravu futbalistov bratislavského Slovana.

Estádio Municipal de Braga vyrástol na mieste bývalého kameňolomu a považujú ho za jeden z najoriginálnejších a najkrajších futbalových štadiónov na svete. Skalný masív Monte Crasto na južnej strane štadióna nepôsobí monumentálne, ale dotvára špecifickosť a kolorit jedného z najpôsobivejších futbalových stánkov.

Návrh štadióna pochádza z dielne architekta Eduarda Souta de Moury a tri roky po jeho kolaudácii získal niekoľko prestížnych ocenení. Najcennejšie je ocenenie Chicago Athenaeum International Architecture Award za dizajn. Má kapacitu 30.286 miest a do prevádzky ho uviedli v roku 2003. Za jednou z brán je do skaly zasadená obrovská svetelná tabuľa, za druhou je pohľad na Bragu. Na vrcholoch sú kopcovité skalné útvary, tribúny sú iba po šírke štadióna. Sú však majestátne a spájajú ich kovové laná, ktoré majú svoju symboliku. Pripomínajú mosty, ktoré stavali Inkovia v Peru. Celú plochu osvetľuje prirodzené svetlo, ktoré zachováva kvalitu trávnika.

Hráči Slovana sa po vstupe na štadión obzerali na všetky strany a viacerí z nich si urobili "selfie" na pamiatku. "Štadión je špecifický, no v prvom rade je výborne pripravený. Trávnik je v perfektnom stave," uviedol obranca Jurij Medveděv. Štadión v Brage postavili pred ME 2004, na EURO hostil dva zápasy v základnej skupine. Hrali na ňom Bulhari s Dánmi a Holanďania s Lotyšmi. Dve protiľahlé tribúny ponúkajú výhľad na kaňon rieky Cavado a špecifickosť prináša štadión aj po akustickej stránke. Aj na úplnom vrchu tribúny je počuť všetko dokonale a ozvučenie je podobné, ako v starovekých amfiteátroch. "Dnes je futbal veľkolepou udalosťou, je to kino, divadlo a televízia v jednom. Tento stánok má akustické podmienky a štruktúry na to, aby bol multifunkčný a aby sa na ňom konali kultúrne, obchodné a spoločenské udalosti," uviedol de Moura pre portál publico.pt.

Štadión neslúži len futbalistom Sportingu Braga. Každoročne sa na ňom organizuje univerzitný festival Enterro da Gata, ktorý oslavuje koniec školského roka viacerými koncertmi a slávnosťami. Celú udalosť má v réžii Univerzita Minho. Je verejne dostupný aj na prehliadky, návšteva v ňom vyjde záujemcu na 6 eur, deti do 18 rokov platia o dve eurá menej.

Špecifickosť štadióna dotvárajú aj vstupy pre divákov. Z jednej strany tribúny sa do neho vchádza zospodu, z druhej zvrchu. Žurnalisti sa do presscentra dostanú výťahom, musia si však raz prestúpiť. Z vrchu tribúny sa totiž dostane návštevník len do jej polovice, ďalší výťah potom pokračuje až dolu k trávniku. Dvere na výťahu sú priesvitné a cesta takto ponúka vizuálne čaro. K dispozícii je pohľad na skaly, ktoré obopínajú celé prostredie. Na celom štadióne je spolu 43 verejných priestorov, k dispozícii je 20 stánkov s občerstvením. Štadión ponúka 7224 parkovacích miest, jeho súčasťou sú aj policajná stanica, bezpečnostná miestnosť, kontrolná miestnosť a požiarna miestnosť.