Emotívny status Dary Rolins po smrti Gotta († 80): Pozerala som sa naňho ako na Boha

Včerajší deň sa do života Dary Rolins zapísal čiernymi písmenami. Prišli totiž rovno dve bolestivé správy.

Zákerné choroby vzali život dvom dôležitým mužom v jej živote - spevákovi Karlovi Gottovi († 80), s ktorým naspievala legendárne Zvonky štěstí, a Petrovi Vlasákovi († 45), s ktorým tvorila pár v 90. rokoch. Z pocitov sa Rolins vypísala na Facebooku.

,,Dve smutné udalosti za sebou. Odišli ďalší dvaja ľudia, ktorí patrili do môjho života. Jeden v deň svojich narodenín. Môj dobrý kamarát, bývalá láska, veľký bojovník Peter Vlasák, navždy v mojom srdci... A druhý, božský Kája. Je mi smutno, aj keď viem, že pocit šťastia a radosti z toho, že som Karla stretla, poznala, “zažila”, je mocnejší a omnoho viac nezabudnuteľný. Želám si, aby deň kedy Karel odišiel, bol pre mňa, pre všetkých, čo ho milovali, a hlavne pre jeho rodinu len okamžikom, ktorý budeme schopní každým ďalším dňom vnímať s menšou bolesťou a viac než v slzách, na neho budeme spomínať s úsmevom. Ani dnes to ešte nedokážem... Ale viem, že jeho život, talent, stopa, ktorú po sebe zanechal, si zaslúži byť oslavovaná, nie oplakávaná. Karel Gott je nesmrteľný," napísala Dara.

,,Je to jeden z najúžasnejších ľudí, ktorých som na ceste svojím životom stretla. Túto sobotu by mal narodeniny môj ocko. Karla som poznala, keď som bola rovnako stará ako moja Laura. Bol mojím vzorom, trpezlivým učiteľom a úprimným nadšencom pokiaľ išlo o môj talent. Vždy mi extrémne lichotilo a vážila som si jeho obdivné slová na moju adresu. Pozerala som sa na neho ako na Boha, môj druhý, “hudobný” otec. Presne tak som ho vnímala. Pre malé dievčatko vo veľkom svete šoubiznisu bol jeho láskavý, otcovský prístup, pochvala, povzbudenie a nefalšovaná radosť z každej mojej noty neskutočným hnacím motorom. Silnou motiváciou v odhodlaní hudobne rásť, byť lepšou, nezostať len tou detskou hviezdičkou. Som mu vďačná za veľa. Moja láska a obdiv k tomuto človeku sú nespochybniteľné ako on sám," odkázala speváčka a Gottovi poďakovala.