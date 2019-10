Darin ex († 45) zomrel v hospici, kamarát prehovoril: Smrť bola najlepší dar, čo mohol k narodeninám dostať

Krutý osud. Petr Vlasák († 45), bývalý priateľ speváčky Dary Rolins, prehral svoj boj s rakovinou mozgu. Smutná správa prišla v deň jeho narodenín.

Vlasák kedysi založil úspešnú odevnú firmu, ktorá vyrábala aj pánsku spodnú bielizeň a vyslúžil si prezývku ,,trenírkový kráľ.“ Randil s množstvom známych žien, so slovenskou speváčkou Darou Rolins tvoril pár v 90. rokoch. Rakovinu mozgu mu prvýkrát diagnostikovali v roku 2006, z hlavy mu vtedy vyoperovali nádor veľký ako pomaranč. Bohužiaľ, choroba sa vrátila v roku 2017 a neskôr aj v roku 2018.

Ako píše portál extra.cz, Vlasák ešte nedávno podstupoval radikálnu protónovú liečbu v pražskej nemocnici Bulovka. Lenže podnikateľ svoj boj prehrával. Pred pár dňami bol prevezený do hospicu, kde za ním chodili užialení rodičia. Pre portál prehovoril Vlasákov kamarát, raper Jakub Mohamed Ali. ,,Vzhľadom na to, že zomrel na svoje narodeniny, tak po tom, čo za bolesť si prežil, si myslím, že dostal ten najlepší darček, ktorý vo svojom stave mohol dostať. Bolo to preňho určite vyslobodenie,“ šokoval.

,,Bol na tom biedne a ku koncu už z neho padali aj slová, že by si koniec prial. A pritom predtým, aj keď vedel, ako je to vážne, stále neuveriteľne bojoval. Mal obrovskú vieru v uzdravenie, zároveň ale nebol hlúpy. Veľmi dobre vedel, koľká bije,“ povedal pre extra.cz kamarát. Ku koncu života už Vlasákovi nefungovala polovica tela, mal problémy s chôdzou a vnímaním. Kvôli nádoru mu napuchla hlava.

,,Bol to veľmi fajn chlap, do poslednej chvíle žil hudbou. Bola preňho obrovským ventilom. Tancoval si pri nej. A taktiež pekne hovoril o Dare. Viem, že si telefonovali, volali mu aj jeho ostatné bývalé dievčatá,“ odhalil Ali.

Rolins smrť bývalej lásky komentovala v emotívnom statuse na sociálnej sieti. ,,Dve smutné udalosti za sebou. Odišli ďalší dvaja ľudia, ktorí patrili do môjho života. Jeden v deň svojich narodenín. Môj dobrý kamarát, bývalá láska, veľký bojovník Peter Vlasák, navždy v mojom srdci... A druhý, božský Kája," znie úryvok. Po Vlasákovi zostala manželka a dcérka.