Zábava s kamarátmi sa stala mladíkovi († 25) osudná: Drsný vtip ho stál život

Najprv zábava, potom kruté vytriezvenie! Tragicky dopadol večierok s kamarátmi pre jedného mladého muža.

Martyna Evansa z britského Bristolu našli ráno mŕtveho na gauči. Mladík bol večer predtým s kamarátmi zabaviť sa do domu jedného z nich. Prítomní to prehnali s alkoholom a začali si robiť vtipy z Martyna. Najprv mu oholili obočie, potom mu napchali banán do nosa. No neskôr vymysleli ešte niečo zákernejšie. Na hlavu mu vyliali bielidlo.

Lekársku pomoc Martynovi zavolali až na druhý deň ráno. Vtedy mu už pomôcť nedokázali. Záchranári museli len konštatovať smrť. „Vždy tu bol, aby mi pomohol, kedykoľvek som potrebovala pomoc. Strašne mi chýba. Bol to dlhý rok a zanechal mi sebou veľkú dieru v živote,“ cituje The Sun zronenú adoptívnu mamu Alitu.

Vyšetrovatelia obvinili štyroch ľudí vo veku 25 až 30 rokov. Súd ich uznal vinným a dostali trest 18 mesiacov verejnoprospešných prác. Z Martynovej smrti neboli priamo odsúdení, súdny lekár totiž nedokázal presne určiť, či ich konanie bolo príčinou Martynovej smrti.