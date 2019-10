Škriniar sa mohol len prizerať: Suarez skvelým volejom pripravil Inter o body

Futbalisti Interu Miláno, za ktorý nastupuje aj slovenský stopér Milan Škriniar, stále čakajú na prvé víťazstvo v skupinovej fáze Ligy majstrov 2019/2020. tara Martineza už v 3. minúte 1:0.

Potom však naplno zabrala Barcelona, čo prinieslo výsledky. Ústrednou postavou bol najmä Luis Suarez. Uruguajský kanonier rozveselil fanúšikov Barcelony v 58. minúte zápasu, keď predviedol parádne zakončenie. Volejom nedal šancu brankárovi a vyrovnal. V závere pridal aj druhý gól, čím rozhodol o výhre katalánskeho celku.

"Vybojovali sme cenné tri body," spokojne konštatoval Suarez. "Ak hráte na pozícii deviatky, vždy je vašou úlohou pomôcť tímu gólmi a prihrávkami. Nie vždy to vyjde, no vždy sa o to tvrdo snažím. Nikdy netreba zúfať v ťažkých časoch," citovala dvojgólového hrdinu agentúra AFP.