Veta Gottovej († 80) dcéry Dominiky po jeho smrti naháňa strach: Toto by maestro určite nechcel!

Len začiatkom septembra Dominika Gottová, najstaršia dcéra Karla Gotta († 80), otvorene priznala, že bojuje so závislosťou.

Aj kvôli slávnemu otcovi sa rozhodla so svojím démonom konečne zabojovať. ,,Nemala som ľahké obdobie a viem, že mám problém. Rozhodla som sa podstúpiť liečebné terapie a zbaviť sa závislosti na alkohole a liekoch. A to som tiež otcovi sľúbila. Chcem, aby mi bolo zase dobre," povedala vtedy Blesku. Podla denníka je jej závislosť následkom vážnych problémov a stresu. Gottová žije vo Fínsku a jej manžel Timo Tolkki má mániodepresívnu psychózu. Vážne zdravotné problémy trápili aj jej otca, kotrý bojoval s rakovinou, či mamu Antonii Zacpalovú.

Spevák mal Dominike už viackrát poslať peniaze na liečbu, lenže ona ich na terapie nevyužila.Už veľakrát sa ju snažil presvedčiť, aby svoj problém s alkoholom čo najrýchlejšie riešila a podstúpila liečenie,“ vysvetlila vtedy denníku Gottova hovorkyňa Aneta Stolzová s tým, že jeho dcéra dlho odmietala priznať, že ma problém.

Až začiatkom septembra sa veci zmenili a Dominika otcovi sľúbila, že nastúpi na liečenie. To jej slávik zaplatil, no nakoniec naň nenastúpila. ,,Dominika liečbu bohužiaľ nepodstupuje, aj keď jej manželia Gottovci našli vhodné zariadenie. Dominika zatiaľ povedala, že by s liečbou ešte zhruba mesiac počkala,“ vysvetlila Blesku pred pár dňami Stolzová. Otázne je, či najstaršia dcéra liečbu odložila, lebo vedela, ako zle na tom je jej otec.

Jeho smrť ju každopádne zložila na kolená a hodila do náručia démonom, ktorých sa tak snaží zbaviť. ,,Nie, nie, otec... Nedá sa tomu veriť, musím si zobrať lieky. Úplne sa trasiem, toto nezvládam“ - bola prvá reakcia Dominiky na smrť otca, ktorú získal Blesk. Ostáva dúfať, že labilná spevákova dcéra nájde naprie krutej rane silu so závislosťou od alkoholu a liekov bojovať.