Miriam Kalisová a Kristína Kövešová sú nerozlučné priateľky: Sú ako oheň a voda

Vraví sa, že pravé priateľstvá v šoubiznise neexistujú. My sme však také našli. Známe tváre z televíznej obrazovky, ktoré spolu chodia dokonca na spoločné dovolenky a zverujú si aj tie najväčšie tajomstvá.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

1. Pamätáte sa na vaše prvé stretnutie?

2. Ako sa prehĺbilo vaše kamarátstvo?

3. Trávite spolu aj voľný čas?

4. Máte aj rovnaké záujmy?

5. Spomeniete si na nejaký spoločný zážitok?

6. Opíšte sa navzájom...

Kristína Kövešová (36), moderátorka, a Miriam Kalisová (34), moderátorka: Sú ako oheň a voda

1. Kika: Registrovali sme sa z TV Markíza ako kolegyne, no roky sme sa len zbežne pozdravili na chodbe a išli ďalej. Potom prišla šou O 10 rokov mladší, ktorú Mirka moderovala, a ja som niektoré časti režírovala. Spomínam si na jeden večer, keď sme sa po nahrávaní stretli v kaviarni, že preberieme pracovné veci, no nakoniec sme prebrali úplne všetko. Hodiny sme sa rozprávali a myslím, že sme obe boli prekvapené, že sme normálne baby.

Mirka: Presne ako spomínala Kika, poznali sme sa z Markízy, ale na spoločnom čaji sme sa z ničoho nič začali rozprávať ako dlhoročné kamarátky. Navzájom sme sa otvorili jedna druhej a odvtedy sme tu pre seba. Bola som prekvapená, aká citlivá a zraniteľná vie byť tá nekompromisná novinárka, čo robí poriadky v uliciach.

2. Kika: Mám taký vnútorný radar na ľudí a úprimne povedané, málokomu sa zdôverím a len pár ľudí si k sebe pustím naozaj blízko. Svojich priateľov mám dlhé roky. A aj keď sú všetci rozdielni, všetci majú jedno spoločné – dobré srdce. U Mirky to išlo naozaj intuitívne, verila som jej od začiatku a mala pocit, že ju poznám roky. Teraz patrí medzi mojich najbližších ľudí v živote a ja som za ňu vďačná.

Mirka: Plynulo to tak nejako prirodzene. Začali sme sa viac stretávať v práci, lebo ja som moderovala šou O 10 rokov mladší a Kristínka režírovala niektoré časti. A teda sme tak nejako z bližšieho pracovného vzťahu prešli do toho kamarátskeho.

3. Kika: Jasné. Absolvovali sme spolu niekoľko dovoleniek, víkendov, výletov, večerí, káv a hodiny a hodiny telefonátov, no jednoducho baby. Dokážeme sa rozprávať veľmi dlho, spolu sa smiať, ale aj plakať. Obe sme bláznivé a milujeme život. Ľudia sú často prekvapení, keď nás stretnú, že vôbec nie sme také seriózne, ako by čakali.

Mirka: Veru dosť. Pre mňa sú zážitky s Kikinou nenahraditeľné. Pamätám si, ako sme raz v strede jazera na maličkom motorčekovom člne skoro nabúrali do oprotiidúcej lode, lebo sme sa zadívali na oblaky v diaľke a jemne začali panikáriť, či nás nechytí búrka na vode a jasné, že chytila. Do nitky sme premokli a pán, ktorému sme odovzdávali čln, len krútil hlavou. Doteraz mám tú zmoknutú fotku na stene.

4. Kika: Život. (smiech)

Mirka: No ak sa nepočítajú výlety a nekonečné rozhovory a telefonáty, tak asi skôr nie. Každá máme tie svoje a sú aj celkom rozdielne. Kikina sa večer zoberie a ide točiť do pentagónu a ja skôr vezmem štetec, pustím si nejaký filozofický podcast a maľujem. Kikina rada jazdí na motorke a ja si v dlhej sukni pobehujem bosá po lese. Takže sme oheň a voda, čo sa týka záľub. Ale aj tak nám to funguje.

5. Kika: Tých bolo naozaj veľa. Napríklad, keď cestujeme niekam, tak si niekedy v aute spievame. Nechcite vedieť, aké operné árie dávame na romantické balady od Whitney Houston. Vždy, keď sa chcem rozosmiať, tak si pustím naše spoločné spevácke video.

Mirka: Keď sme išli na víkend do Poľska a nejako sme si zabudli pozrieť, koľko km je to od BA, tak sme sa tam terigali asi pol dňa, lebo to bolo fakt ďaleko. Ale aspoň máme dokonalé spevácke video z toho výletu.

6. Kika: Mirku volám moja víla. Rada chodí v dlhých sukniach, prechádza sa po lese a zbiera bylinky, vyrába rôzne tinktúry, po nociach maľuje, alebo vyrába náramky z kameňov. Často jej hovorím, že žije vo svojom svete, nepozerá ani telku a nečíta bulvár. Aj keď pôsobí krehko, je to veľmi silná žena. Pre mňa je to najmä úžasná čistá bytosť a ja ďakujem, že v tomto živote stojí pri mne. Ako sa hovorí v dobrom aj v zlom.

Mirka: Kikina je veľká ochrankyňa všetkého. Je to levica a na všetkých vždy dáva pozor. A to sa pretavilo aj do jej práce. Pomáha slabším a nemyslí pri tom na seba a svoje bezpečie. Aj napriek tomu je však veľmi emotívna, citlivá žena, ktorá sa rada smeje a vždy odľahčuje situáciu svojím humorom. Miluje anjelov, a tak stále premýšľam, či je vôbec niečo, čoho sa bojí. (smiech)